Harry Meghan predstavil svojo nekdanjo varuško

Princ Harry je zaročenki Meghan predstavil svojo nekdanjo varuško. (Foto: AP)

Tiggy Legge-Bourke, danes Pettifer, je leta 1993 zaposlil princ Charles, da je bila varuška njegovima sinovoma Williamu in Harryju po ločitvi od princese Diane. Tiggy je spletla tesne stike z obema, menda ju je klicala "moja otročička". Princ Harry pa očitno svoje varuške ni pozabil in z njo še vedno vzdržuje stike.

Kraljevi par je pretekli teden obiskal valežansko prestolnico Cardiff, potem pa je Harry svoji zaročenki Meghan Markle predstavil tudi varuško, ki danes živi na jugu Walesa, na posestvu blizu Crickhowella.

Ker se je med njo svoj čas stkala tako tesna vez s princema, so obstajale celo teorije zarote, da naj bi bila Diana nanjo zelo ljubosumna in da je imela bizarno idejo, da jo je Charles hotel, da jo umorijo, da bi se lahko poročil z varuško. Diana naj bi po eni izmed teorij razširila novico, da je Tiggy postala noseča in da naj bi ta zato splavila. Tiggy je to zanikala, Diani pa napisala pismo, v katerem ji je razložila, da je "vso reč razumela grozljivo napačno".

Harry je z varuško Tiggy Pettifer v 90. letih prejšnjega stoletja vzpostavil zelo tesen in pristen odnos. (Foto: AP)

Leta 1996 je princ William namesto svojih staršev na šolsko slavje raje povabil Tiggy. Ko je Diana umrla leta 1997 je Harry večkrat poiskal tolažbo pri njej, nekateri pa so hiteli razlagati, da mu je "nadomestna mama". Leta 1998 pa so jo obtožili, da je princa spustila po vrvi do jezu 40 metrov globoko brez primernega varovanja, zaradi česar so v palači sprožili preiskavo.

Poročila se je leta 1999 s častnikom Charlesom Pettiferjem, s katerim ima dva sinova, Freda in Toma. Z obema princema je ostala v stikih, Harry pa je tudi Fredov boter.

Tiggy bo najbrž tudi gostja na poroki Harryja in Meghan, ki jo je par napovedal za 19. maj.