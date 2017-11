'Harvey, ne zaslužiš si niti metka!'

Uma Thurman je razkrila, da je bila tudi sama žrtev spolnega nadlegovanja, več pa še ni povedala. (Foto: AP)

47-letna igralka Uma Thurman je ob izbruhu afere Weinstein povedala, da bo svoje mnenje podala, ko bo manj jezna. S padlim Harveyjem Weinsteinom, ki ga je množica žensk obtožila neprimernega spolnega vedenja, nadlegovanja in celo posilstva, je Thurmanova sodelovala kar pri sedmih filmih.

Zdaj se je očitno dovolj pomirila, da je vendarle povedala nekaj na to temo, a po vsebini sodeč je bila ob izbruhu afere resnično jezna, saj je tudi "pomirjena" še vedno precej jezna.

Na Instagramu je delila fotografijo iz filma Ubila bom Billa, pri katerem je sodeloval tudi zloglasni producent, na njej pa ima zelo jezen pogled. Ker v Ameriki praznujejo dan zahvalnosti, je najprej zapisala: "Hvaležna sem za to, da sem živa, hvaležna za vse, ki jih imam rada, in za vse tiste, ki so dovolj pogumni, da se zavzamejo za druge. Pred kratkim sem dejala, da sem jezna, in za to imam več razlogov. #Jaztudi (metoo), če niste razbrali iz slike," je zapisala. Z oznako #Jaztudi je pričela igralka Alyssa Milano, z njo pa je želela spodbuditi žrtve spolnega nadlegovanja in nasilja, da delijo svoje zgodbe, saj je o tej mučni tematiki treba govoriti. "Tako bomo ljudem dali občutek, kako gromozanski je v resnici ta problem. Stvari moramo spremeniti. Moramo biti boljši za ženske povsod po svetu," je dejala.

A post shared by Uma Thurman (@ithurman) on Nov 23, 2017 at 12:58pm PST

In tako je tudi Uma razkrila, da je bila tudi sama žrtev spolnega nadlegovanja.

"Čutim, da je prav, da si vzameš čas za razmislek, da si pošten in natančen … Zato vsem želim vesel dan zahvalnosti! Razen tebi, Harvey, in vsem tvojim zlobnim zarotnikom. Ne zaslužiš si niti metka!", je sklenila in dodala še, da bo o tem kmalu povedala še več.

Ob razkritju nedopustnega obnašanja enega največjih hollywoodskih producentov je zvezdnica dejala, da tega še ne bo komentirala, saj da "ni otrok". "Naučila sem se, da ko govorim v jezi, navadno kasneje obžalujem način, na katerega sem se izrazila. Zato čakam, da bom manj jezna, in ko bom pripravljena, bom povedala, kar imam za povedati," je pojasnila.

In zdaj je očitno nastopil čas, ko bo tudi sama razkrila svojo zgodbo.