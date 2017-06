Hčerka Paula McCartneyja je v šoli zamenjala slavni priimek

Stella McCartney in njen oče Paul (Foto: Reuters)

Stella McCartney, hči slavnega nekdanjega beatla Paula McCartneyja, ni želela živeti v senci očeta in se je v šoli preimenovala v Stello Martin: "V šoli sem bila Stella Martin, kar je povzročilo nekaj zmede. Še posebno, ko so ugotovili, kdo v resnici sem, kdaj je bilo tudi boleče. Potem pa so bili še tisti pogledi, ko so te ljudje gledali drugače ..." je oblikovalka zaupala novinarju, ki je v svoji karieri oblikovala kolekcijo za Adidas ter celo oblikovala drese britanske reprezentance (London, 2012).

Oblikovalka je novinarju še dejala, da je bila mogoče preveč naivna, ko je za diplomo predstavila svojo kolekcijo, ki so jo takrat nosile njene prijateljice, ki pa niso bile samo prijateljice, ampak slavne supermanekenke, kot so Kate Moss, Yasmin Le Bon in Naomi Campbell.

"Bile so moje prijateljice in osebe, s kateri sem se veliko družila med študijem, zato mi je bilo popolnoma logično, da sem jih prosila za to uslugo ... Toda priznam, bila sem preveč naivna, ker nisem pomislila, kaj to prinese zraven, kar malo nerodno mi je, če zdaj pomislim na to."