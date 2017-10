Hčerka umrlega igralca od Porscheja iztržila odškodnino

Paul Walker (12. september 1973–30. november 2013) (Foto: AP)

Žalostna novica o smrti 40-letnega igralca Paula Walkerja, priljubljenega zvezdnika franšize Hitri in drzni, je svet pretresla 30. novembra 2013. Takrat sta se s prijateljem Rogerjem Rodasom v divji vožnji med vračanjem z dobrodelne prireditve z Rodasovim porschejem carrera GT zaletela v telegrafski drog. 18-letna igralčeva hči Meadow je avtomobilsko podjetje tožila zaradi malomarnosti pri izdelavi avtomobila, ki je ob trčenju zagorel, Walker pa je ostal ujet v njem. V tožbi, ki jo je vložila 28. septembra 2015, je trdila, da je njen oče kljub silam trčenja preživel, a je umrl, ker je ostal ukleščen v gorečem avtomobilu.

Porsche se je na začetku zagovarjal, da je bil avto predelan in tudi neprimerno in napačno uporabljen ter da se je igralec ob uporabi carrere GT zavedal vseh nevarnosti, ki ga lahko doletijo med divjo vožnjo. Podobno je pisalo v sodnih spisih: "Smrt gospoda Walkerja in vse druge omenjene rane in poškodbe so bile posledica Walkerjeve krivde."

Tudi policijsko poročilo je izključevalo krivdo Porscheja, saj je navajalo, da sta razlog za smrt prehitra vožnja in obrabljene devet let stare pnevmatike. Za poravnavo je bilo tako verjetno ključno obdukcijsko poročilo, ki je pokazalo, da je Walker umrl zaradi kombinacije poškodb ob trku in opeklin, medtem ko naj bi Rodas umrl takoj ob trčenju. Najbrž je bil to tudi glavni razlog, zakaj je bila na sodišču neuspešna njegova žena, zdaj vdova, Kristine, Meadow pa je uspela vsaj poravnava.

Manekenka se je prejšnji mesec spominu na očeta poklonila s fotografijo iz otroštva in z njo pozvala ljudi k dobrodelnosti. Ta je bila ena od poslanstev njenega očeta, ki jo še vedno nadaljujejo z organizacijo Paul Walker Foundation, ki jo je po očetovi smrti ustanovila Meadow.

Tožbo, v kateri se je Meadow sklicevala na mehanske nepravilnosti pri izdelavi avtomobila, je manekenka po poravnavi s Porschejem umaknila. Informacija o znesku, koliko je iztržila od avtomobilskega mogotca, pa še ni pricurljala v javnost.