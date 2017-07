Hči 'topgearovca': Jokala sem, ker sem bila tako ogromna kot oče

Hči enega najbolj slavnih televizijskih obrazov, voditelja zabavne avtomobilistične oddaje Top Gear Jeremyja Clarksona, je pri svojih 23 letih izdala knjigo, v kateri je med drugim spregovorila o temnih plateh odraščanja kot hči slavnega očeta ter svojih težavah s težo.

Emily Clarkson je sicer kot hči zvezdnika uživala ugodnosti, ki jih to prinese, a vseeno ji to ni prineslo srečnega najstništva. 23-letnica je razkrila, da je bila neko obdobje tako zelo nesrečna zaradi svoje teže, da je jedla, in nato od od žalosti tako močno jokala, da ji je postalo slabo in je celo bruhala. A pravi, da ni šlo za bulimijo, ampak le za to, da je bila globoko nesrečna. Za to delno krivi očeta – ker je podedovala njegovo postavo. "Imam ogromnega očeta in nekaj njegovih genov," piše v knjigi Can I Speak To Someone In Charge?, ki je izšla 12. julija.

Odkrito piše, kako se je borila s svojo težo. Tako zelo si je želela biti suha, da je primerjala svoje telo s sošolkami, ki še niso prišle v puberteto in se preklinjala, ker ni videti kot one. "Včasih sem zatisnila oči in stisnila pesti ter si želela, da bi se zjutraj zbudila in bila suha. To sem počela vsako noč," piše. "Vsak dan sem gledala svoj odsev v ogledalu in se skremžila. Včasih sem se razjokala. Grabila sem maščobne obloge na trebuhu in jih stiskala tako močno, da so se na njih poznali odtisi prstov," je zapisala.

"Opazovala sem sošolke, ki so bile suhe, in si želela njihovih postav. Ali se mi je posvetilo, da so njihova telesa tako vitka, ker še niso prišle v puberteto in še niso dobile bokov in prsi? Ne. Vse kar sem videla, so bile likalne deske," se je pošalila.

Knjiga je napisana kot serija odprtih pisem, ki govorijo o absurdnosti sodobnega življenja, včasih pa z njimi naslavlja sebe, staro 13 let. "Na srečo se je to jokanje, ki se je sprevrglo v bruhanje, hitro končalo, a konstanta nesrečnost, negotovost, grabljenje trebuha, sovraženje svoje debelosti … to je trajalo več let," je razkrila.

Čeprav zdaj nosi konfekcijsko številko 38, pravi: "Zavedam se, da ne bom nikoli suha. Enostavno pač nisem tako 'grajena'."

23-letnica je pred tremi leti ustvarila tudi svojo spletno stran Pretty Normal Me, na kateri se huduje nad plehkimi zvezdnicami, ki širijo nerealistične fotografije svojih teles.

Emily pa je v knjigi opisala tudi temno plat odraščanja kot hči slavnega očeta. Pri 17 letih je postala tarča spletnih zlobnežev, ki so jo napadali "le zaradi tega, ker sem imela slavnega očeta". Zmerjali so jo, češ da je še ena neumna zvezdnica, ki samo zapravlja očetov denar, ter tudi, da je "kup maščobe" in "da je pojedla Richarda Hammonda".

"Samo določeno število tovrstnih komentarjev lahko prebereš, preden se želiš zakleniti v sovo in jokati, dokler ne moreš več jokati," je še zapisala v knjigi.

"Vsem, ki vas trenutno napadajo in žalijo v šoli in se počutite, kot da se to nikoli ne bo nehalo, ker bodo vaši mučitelji vedno močnejši, uspešnejši in bolj privlačni od vas – morate vedeti, da takšni ljudje nikdar ne odrastejo v človeka, kot ste vi ali oni mislili, da bodo. Zaupajte mi," je dodala.