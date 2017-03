Heather z bikini fotografijo dokazuje, da ni več na odvajanju

A beautiful day at Hualalai�df34�df0a A post shared by Heather Locklear (@heatherlocklear) on Mar 6, 2017 at 5:31pm PST

Dejstvo je sicer, da se igralka Heather Locklear, poznana po seriji Melrose Place in slavnih rockerskih partnerjih kot sta Tommy Lee (bobnar Motley Crue) in Richie Sambora (kitarist Bon Jovi), že vrsto let bori z odvisnostjo od alkohola in tablet ter z depresijo in tesnobo.



A zdaj spet deluje bolj zdrava in srečna, čeprav je bila na odvajanju že petič. Januarja je tako povedala, da "se počuti bolje in da dela korake v smeri, da izboljša svoje življenje, da se mora spoprijeti z nekaj težavicami, da bo lahko na polno zajadrala v 2017".



Očitno ji to uspeva, saj je uživala na sončnih Havajih v družbi hčerke Ave. Da je temu zares tako, pa dokazuje pričujoča fotografija z njenega Instagrama, ob katero je zapisala "čudovit dan v Hualalaiju".