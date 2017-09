Heidi je spet samska

Po treh letih sta se Heidi Klum in Vito Schnabel razšla. (Foto: AP)

44-letna manekenka Heidi Klum je potrdila, da sta se po treh letih zveze razšla s partnerjem Vitom Schnablom. "Verjamem, da je pomembno, da si vzameš čas za premislek," je povedala za revijo People.

Že v začetku meseca sta si vzela premor od zveze, zdaj pa sta se očitno odločila, da zveze ne bosta reševala. "Zadnje čase je bilo težko, živela sta vsak na drugem koncu ZDA. In zdaj, ko se je začela šola, se mora Heidi osredotočiti na otroke," je dejal vir.

Ne zdi se, da bi jo konec zveze preveč potrl. "Uživa v samskem življenju," je dejal vir. Konec tedna se je spet samska manekenka zabavala v Las Vegasu na glasbenem festivalu iHeartRadio. Med drugim si je v Vegasu ogledala tudi rezidenčni koncert Jennifer Lopez in se s pevko seveda tudi fotografirala v zaodrju. "Rada te imam, Jlo. Tvoj koncert je bil osupljiv," je zapisala.

A post shared by Heidi Klum (@heidiklum) on Sep 24, 2017 at 12:55am PDT

Heidi in Vito sta par postala leta 2014, dve leti po tem, ko se je manekenka ločila od Seala, s katerim ima tri otroke – 12-letnega Henryja, 10-letnega Johana in sedemletno hčerko Lou. Heidi ima tudi 13-letno hči Leni.

Vito je sicer najstarejši sin režiserja Juliana Schnabela, in že v najstniških letih si je ustvaril lastno ime kot kurator in umetniški posrednik. Leta 2012 je bil v zvezi z Demi Moore, povezovali pa so ga tudi z lepoticama Elle Macpherson in Liv Tyler.