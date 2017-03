Hekerji ukradli zasebne fotografije zvezdnice filmov o Harryju Potterju

Tudi Emma Watson je postala žrtev hekerjev. (Foto: AP)

29-letni Edward Majerczyk se je januarja izrekel za krivega v primeru "The Fappening", kot so poimenovali njegovo lansko krajo fotografij pomanjkljivo oblečenih zvezdnic z iClouda, prisodili so mu devet mesecev zaporne kazni. Heker je ukradel fotografije zvezdnic, kot so Jennifer Lawrence, Kirsten Dunst, Gabrielle Union in Kate Upton, vse so končale na spletu in si jih je lahko ogledal ves svet.



Zdaj pa so se hekerji 'spravili' tudi nad Emmo Watson, zvezdnico filmov o Harryju Potterju. Na več spletnih forumih so se namreč pojavile fotografije, na kateri Watsonova pred snemanjem filma pomerja kopalke. Da so fotografije res njene, je potrdil tudi njen predstavnik za javnost: "Ukradli so njene fotografije, ki so nastale pred leti, ko je igralka pomerjala kopalke. Na fotografijah Emma ni gola. Več o tem ne morem govoriti."



Na raznih forumih pa so se pojavile tudi fotografije, ki so jih hekerji ukradli igralkam Amandi Seyfried, Jillian Murray ter Rhoni Mitri.