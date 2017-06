'Hoditi na zmenke pri 49 je zelo težko'

Jamie Foxx trdi, da ima kljub zvezdniškemu statusu težave v romantičnem življenju, a njemu bližnji viri pravijo, da je igralec v resnici že več let v zvezi s Katie Holmes. (Foto: AP)

Čeprav se že vse od leta 2013 šušlja, da sta igralca Jamie Foxx in Katie Holmes par, vse do zdaj svoje zveze še nista potrdila, niti ju pri izmenjavanju nežnosti niso zalotili paparaci. Večkrat ju ujamejo, ko sta skupaj na večerji, to pa je vse.

Očitno se zares trudita svoj zvezo skrivati pred javnostjo. 49-letni igralec je zdaj v oddaji The Graham Norton Show trdil, da je samski in da ima pri zmenkih velike težave zaradi svojih let.

"Težko je. Staram se, ljudje pa mislijo, da sem mlajši. Pred kratkim sem bil v klubu in skupina deklet je zakričala moje ime. Vprašal sem jih, kako so kaj, pa so mi dejale, da hodijo v šolo z mojo hčerko. Zelo moraš biti previden," je povedal. Seveda so nekaterim dekletom všeč starejši moški, a ne vsem. "Zadnjič me je 20-letnica vprašala, koliko sem star, in ko sem ji povedal, me je pogledala tako, kot da je biti star 49 smrtna bolezen," je povedal v smehu.

In čeprav Jamie v javnosti skuša vzdrževati videz samskega moškega, ga že štiri leta videvajo v družbi Holmesove, pred kratkim so ju ujeli na večerji v New Yorku in Parizu. A igralca svoje zveze nista nikoli potrdila, sicer pa sta znana po tem, da zagrizeno skrivata svojo zasebnost, ter da to, da sta par, med njunimi prijatelji ni nobena skrivnost.