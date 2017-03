Hollywoodska lepotca sta dobra prijatelja

Igralca Ryan Reynolds in Jake Gyllenhaal sta v Hollywoodu dejavna že dolgo, a sta se spoznala šele na snemanju skupnega filma Life. Takoj sta se ujela in postala dobra prijatelja.

Na premieri filma, na katero sta prišla v ujemajočih se oblekah, je bila njuna globoka povezanost očitna, saj sta se ves čas smejala in zabavala.

Poleg tega pa nista mogla prehvaliti drug drugega.

Ryan je svojem 36-letnem soigralcu povedal same lepe stvari: "Mislim, da je najbolj zanimiv igralec, ki danes deluje v Hollywoodu. Definitivno je eden izmed mojih najljubših igralcev. Istočasno je eden najbolj prijaznih ljudi, kar sem jih kdaj spoznal. Zato se ves čas druživa, živiva blizu drug drugega. Super je."

40-letni igralec je še dejal, da ima njegova žena Blake Lively močno konkurenco: "Živim v predmestju, on pa prihaja na obiske. Blake zelo dobro kuha, a je Jake skoraj malo boljši kuhar. Med njima je včasih zelo tekmovalno."

Jake mu je hitro vrnil komplimente: "Čudovit človek je. V našem poslu redko spoznaš nekoga iz približno iste generacije, da ne bi bilo nobene tekmovalnosti. Spoznala sva se na snemanju tega filma in postala res dobra prijatelja."

"Nekako sva skupaj odrasla v tem poslu, ne da bi poznala drug drugega. Do nedavnega. V tem poslu je težko, ker redko najdeš koga, za katerega čutiš, da je pristen in iskren. To sem ob Ryanu takoj začutil, zato sva prijatelja," je dejal Jake.

"Oboževal sem delo s tem človekom. Oboževal sem preživljati čas z njim. Takšne izkušnje niso pogoste," je dodal Ryan.

Oh, kako prikupno!