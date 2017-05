Hotel prenatrpan, palačinke pa lokalna specialiteta

Jaden Smith je očitno malo pretiraval ... (Foto: AP)



18-letni Jaden Smith, ki v Kanadi snema novi film Mitje Okorna, je v Torontu nekaj časa bival v prestižnem hotelu Four Seasons. A ni bil deležen takšnega luksuza, kot ga je očitno pričakoval. "Moje palačinke so zastrupili s sirom, presenečen sem, da sem sploh še živ," je tvitnil 18-letnik, ki je vegan. Dodal je, da so ga nato še vrgli iz sobe.

A zdi se, da to ni povsem res, saj se menda ni hotel odjaviti iz hotelske sobe, nato pa so mu morali odreči gostoljubje, ker je bila soba že oddana naprej. Hkrati je bil namreč tam tudi koncert pevca The Weeknda, ki je imel koncert v domačem Torontu.

Glede "zastupljenih palačnik" pa viri poročajo, da sicer drži, da hotel Four Seasons streže znane palačinke z limonino skuto, ali mu jih je kdo "podtaknil", pa lahko le ugibamo, saj predstavniki hotela zadeve niso želeli komentirati.