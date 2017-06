Hugh Jackman: 'Oprosti, zaljubljen sem vate, zato nisem sposoben govoriti s teboj'

Hugh Jackman in soproga Deborra-lee (Foto: AP)

Zvezdnik Hugh Jackman, poznan po vlogah divjega Wolverina, je svojo 13 let starejšo ženo Deborro-Lee Furness spoznal leta 1995 na snemanju televizijske serije Correlli in jo že po štirih mesecih ljubezni zaprosil za roko. A preden je prišlo do zaroke, je bil igralec nerodno zagledan v soigralko, in ob tem imel kar nekaj simpatičnih 'težav'.

"Bila je zvezda in res sem bil 'mahnjen' nanjo ... V bistvu smo bili vsi. Z njo nisem bil sposoben spregovoriti niti besede. Nato pa me po tednu dni tišine vpraša, kaj je narobe ... In jaz sem ji takrat priznal, da sem zaljubljen vanjo. Bal sem se najhujšega, nato pa mi ona odgovori, da sem ji tudi jaz všeč ..." je z nasmeškom na obrazu igralec novinarju opisal njuno ljubezensko priznanje.

Avstralska zvezdnika sta se poročila 11. aprila 1996, in čeprav sta si želela otrok, je Deborra-Lee dvakrat splavila, zato sta se odločila za posvojitev in posvojila deklico in dečka.