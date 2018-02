'Hvala ti, čudoviti Henry, da si z nami preživel toliko časa ... Izredno te pogrešamo'

Rob Delaney (Foto: AP)

Igralec in komik Rob Delaney, ki smo ga lahko videli v filmu Life After Beth ter seriji Catastrophe, je prek Facebooka javil, da mu je umrl sin, ki se je leto dni boril s tumorjem.

"Imam zelo žalostno novico. Moj sin Henry, ki je imel dve leti in pol, je umrl. Leta 2016, ko je imel malce več kot eno leto, je pogosto bruhal in tako začel izgubljati težo, zdravniki so nato ugotovili, da ima tumor. Sledila je operacija, kjer so rakasto tvorbo odstranili, sledila je podporna terapija. A rak se je lani pozno jeseni vrnil in Henry je januarja umrl."

"Henry je bil naša sreča, bil je pameten, vesel in nagajiv. Skupaj smo bili na nešteto avanturah, čeprav je v bolnišnici preživel 15 mesecev. Čeprav sta tumor in operacija pustila posledice, se je hitro začel učiti znakovnega jezika ter našel svoj način, kako se premikati naokoli."

Na koncu je zvezdnik pozval vse, naj donirajo za organizacijo, ki skrbi za bolne otroke ter za lokalni hospic.

"Hvala ti, čudoviti Henry, da si z nami preživel toliko časa, kolikor si ga le lahko. Izredno te pogrešamo."