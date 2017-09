Po novici, da je v 92. letu umrl legendarni Hugh Hefner, so splet preplavili izrazi žalovanja.

Eno njegovih nekdanjih deklet, Kendra Wilkinson, je dejala, da ne bo nikdar pozabila vpliva, ki ga je imel na njeno življenje. "Spremenil mi je življenje. Naredil me je v osebo, kakršna sem danes. Ne bo mogla biti bolj hvaležna za najino prijateljstvo in čas, ki sva ga preživela skupaj. Neizmerno ga bom pogrešala, a bo za vedno v mojem srcu," je dejala.

Kot ustanovitelj revije Playboy je seveda zaznamoval življenja mnogih manekenk, zato ni presenetljivo, da jih je novica o njegovi smrti zelo prizadela.

Jenny McCarthy je bila ena prvih, ki se je odzvala na njegovo smrt, in je delila naslovnico kultne revije, ki jo je krasila. "Počivaj v miru, Hef. Hvala ti, da si bil revolucionar in si spremenil življenja tolikih ljudi, še posebno mojega. Hvala, da si me izbral za eno svojih zajčic. Upam, da si bil ponosen name. Večno ti bom hvaležna," je zapisala.

"Ameriška ikona, ki je svetu predstavila revijo Playboy in ustvarila eno najbolj prepoznavnih znamk v zgodovini … Neizmerno sem hvaležna, da sem imela priložnost poziranja za revijo. Hvala, da si me izbral in vpeljal v magični svet Playboya. Ne morem nehati jokati in ne znam si prestavljati, koliko zajčic joče za tabo. Vedno bom hvaležna za tvojo prijaznost," je zapisala Carmen Electra.

Paris Hilton je delila več fotografij, na katerih je s Hughom, in ki ponazarjajo njuno prijateljstvo preko let. "Tako sem žalostna ob tej novici. Bil je legenda, inovator in edinstven. Skupaj sva se zelo zabavala in ustvarila toliko neverjetnih spominov. Izjemno ga bom pogrešala. Počivaj v miru, moj prijatelj," je zapisala.

Kim Kardashian pa je dodala: "S Paris se spominjava zabav v dvorcu Playboy in kako zelo sva imeli radi Hefa. Tako sem počaščena, da sem bila del Playboy ekipe. Neizmerno te bomo pogrešali. Rada te imam, Hef."

Mnogi znani obrazi na družbenih omrežjih obujajo spomine nanj.

"Svetu je pokazal, da seks ni nekaj umazanega, česar bi se morali sramovati, temveč je nekaj zabavnega in seksi, kar bi ga morali slaviti. Osvobodil nas je," je zapisal igralec Rob Schneider.

Slavni hollywoodski producent Ryan Seacrest je zapisal: "Za vedno se ga bomo spominjali kot hollywoodsko legendo, ki je življenje živel v najbolj polni meri."

Igralec Mark Hamill je delil Hefovo fotografijo in citat: "Življenje je prekratko, da bi živeli sanje nekoga drugega." Pripisal pa je: "Vedno je bil prijazen in zvest prijatelj."

Tudi Nancy Sinatra se je poklonila njegovi prijaznosti: "Bil je eden najbolj prijaznih ljudi, kar jih poznam."

Rocker Gene Simmons je zapisal: "Radi te imamo."

Slash pa je bil redkobeseden in v njegov spomin objavil le zgovorno fotografijo, ki govori sama zase: