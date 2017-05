'Hvala vsem, ki vsakodnevno skrbite za našo svobodo'

Mama Ariane Grande se je zahvalila za vso podporo. (Foto: AP)

"Pretekli teden sem preživela v razmišljanju, molitvi in globoki žalosti. Pridružujem se hčerki in ponujam pomoč vsem tistim, ki jih je prizadelo grozovito dejanje terorizma, ki se je zgodil v Manchestru. Moje srce gre žrtvam: tistim, ki so izgubili življenja, ranjenim, okrevajočim in vsem preživelim tistega večera, skupaj z družinami in prijatelji, katerih žalost nima meja. Stojim z vami proti obrazu zla in stojimo skupaj, saj ne smemo dovoliti, da bi upravljali z našimi življenji! Hvala vsem, ki so pomagali na kakršen koli način v Manchestru. Hkrati se vnovič zahvaljujem vsem, ki še in ste pomagali zavarovati našo svobodo vsak dan, povsod po svetu!" je na Dan spomina, ko se Američani spominjajo vseh preminulih, ki so branili deželo, tvitnila Joan Grande, mama pevke Ariane.

23-letna pevka je po terorističnem napadu po koncertu v Manchestru odletela v Boco Raton na Floridi z mamo Joan, kjer se je zvezdnica srečala s fantom Macom Millerjem. Joan je med drugim pomagala številnim oboževalcem, da so lahko varno zapustili dvorano v Manchestru, saj je bila na hčerkinem koncertu v prvi vrsti.

Adriana je 26. maja oznanila, da se bo vrnila v Manchester, kjer bo imela dobrodelni koncert za vse žrtve. "Ponujam vam svojo roko, srce in vse, kar lahko dam vam in vašim bližnjim, če le to potrebujete. Edina stvar, ki jo lahko naredimo zdaj, je, da se odločimo, kako bo to vplivalo na nas in kako bomo živeli naprej," je zapisala pevka.