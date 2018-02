Igralca aretirali, ker je dvignil roko nad ženo

Jeremy London (Foto: AP)

Jeremyja Londona so aretirali zaradi nasilja v družini. Igralca, ki je poznan zlasti po vlogi v serijah Sedma nebesa in številnih komedijah, so zaradi prijave nasilja v družini odvedli v policijsko pridržanje. Možje postave naj ga aretirali pred domom, ki si ga delita z ženo, igralko Juliet Reeves, s katero imata tudi triletnega sina Wyatta Finna.

Igralčev predstavnik je potrdil, da so 45-letnega Londona aretirali po incidentu z ženo in proti njemu sprožili kazenski postopek.

"Oblasti v Jacksonu v Mississippiju so posredovali v zasebni zadevi, katere posledica je bila aretacija Jeremyja Londona zaradi neprimernega vedenja. To je standardni postopek pri poskusu razreševanja čustveno nabite situacije," je povedal igralčev predstavnik in dodal, da je bil ta incident prvi tak primer in ga bo par reševal zasebno in se tudi na podlagi tega odločal, kako bosta gradila svoj odnos v prihodnosti.

Londona je sicer nasilništva leta 2012 obtožila tudi nekdanja žena Melissa Cunningham, s katero imata sina Lyrika. Trdila je, da jo je mož po družinskem sporu napadel, a je njegov zagovornik takrat trditve označil za lažne in dosegel, da so obtožbe po letu dni ovrgli.