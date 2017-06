Igralčeva družina prosi za pomoč pri iskanju sina

Donal Logue (Foto: AP)

Igralec Donal Logue, ki je igral v serijah, kot so Vikingi, Gotham, Sinovi anarhije in Law & Order: SVU, se je obrnil na Twitter in prosil vse, naj mu pomagajo pri iskanju njegovega 16-letnega sina. Objavil je njegovo fotografijo ter zapisal, da so ga nazadnje videli v ponedeljek popoldne v Brooklynu. Zapisal je tudi njegovo višino, ter kaj je imel takrat oblečeno.

Po pisanju medijev, policija sporoča, da zaenkrat o pogrešanem sinu ne morejo govoriti – ne želijo niti ovreči niti potrditi, da je oseba res pogrešana. Tudi sam igralec dodatnih pojasnil ni javil. Igralec ima z nekdanjo ženo, igralko Kasey Walker, še sina Finna.