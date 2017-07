Igralčeva hči se je varno vrnila domov

Hči igralca Donala Loguea se je 26. junija v Brooklynu dobila s prijateljem, nato pa je za njo izginila vsaka sled. Od takrat sta jo igralec in njegova nekdanja žena in dekličina mati Kasey Smith mrzlično iskala – tudi s pomočjo družbenih omrežij, policije, FBI-ja in agencij za pogrešane otroke.

Zdaj je zvezdnik olajšano sporočil, da je njegova hči končno doma. "Jade je varno nazaj doma s svojo družino," je dejal. Njegov predstavnik pa je dodal, da je Donal neizmerno hvaležen za podporo vseh, sploh newyorške policije in FBI-ja, ki so pripomogli, da se je 16-letna Jade vrnila domov. Sicer so jo nazadnje videli v Brooklynu, našli pa precej daleč stran, v Severni Karolini.

Na družbenih omrežjih se je zahvalil za vso podporo, ki sta jo bila z nekdanjo ženo deležna v teh težkih časih. "Hvala za vso podporo in ljubezen. Dobro smo," je zapisal 51-letnik.

Od dne, ko je izginila, so Donal in drugi zvezdniški prijatelji objavljali na družbenih omrežjih ganljive pozive za pomoč pri iskanju 16-letnice.

V četrtek je igralec še tvitnil fotografijo, na kateri je s hčerko, ko je bila še otrok, in pripisal: "Jade, pridi domov, ti sladka, prečudovita duša. Neizmerno te imamo radi in te pogrešamo."

Jade se je rodila kot fant, takrat sta ji starša nadela ime Arlo, a ker se je identificirala kot dekle, si je kasneje spremenila ime. Starša sta to popolnoma sprejela, saj sta ves čas poudarjala, da gre za pogrešano hči.

Tudi Janeina mati jo je na družbenih omrežjih nenehno rotila, naj se vrne. "Jade, pridi domov. Besede ne morejo opisati, kako zelo te imamo radi, in kako neizmerno te pogrešamo," je zapisala ob skupno fotografijo.

Tako se je na srečo zgodba odvila po srečnem scenariju, zveznik pa si po mučnih dveh tednih negotovosti in strahu lahko oddahne.