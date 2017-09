Igralec Colin Firth odslej (tudi) Italijan

Britanski oskarjevec Colin Firth je bil proti brexitu, zdaj pa je dobil italijansko državljastvo, saj je poročen z Italijanko. (Foto: AP)

"Colinu Andrewu Firthu je bilo danes podeljeno italijansko državljanstvo. Znani igralec, dobitnik oskarja za film Kraljev govor, je poročen z Italijanko in je že večkrat pokazal ljubezen do naše države," so zapisali v sporočilu italijanskega notranjega ministrstva.

Zaenkrat ni znano, ali bo imel Colin Firth, igralec v filmih Zaljubljeni Shakespeare, Pravzaprav ljubezen, Mamma Mia, seriji filmov o Bridget Jones in številnih drugih, dvojno državljanstvo, ali pa bo vrnil britanski potni list.