Igralec potrdil, da je doživel srčni infarkt

Antonio Banderas (Foto: Reuters)

Hollywoodski igralec Antonio Banderas je konec januarja med telovadbo začutil ostro bolečino v prsih, zato so ga urgentno odpeljali v bolnišnico. Slavni igralec okoliščin takrat ni želel komentirati, se pa je javno zahvalil zdravstvenemu osebju, ki mu je pomagalo.



Konec tedna pa je igralec vseeno spregovoril, kaj se je dogajalo januarja. Na tiskovni konferenci je pojasnil, da je imel doživel srčni napad: "26. januarja sem doživel srčni napad, na srečo ni bilo preveč resno in zato ni nobenih posledic," dodal je še, da dogajanja ni jemal preveč resno, na srečo pa je bil srčni infarkt mile narave.



Po napadu je igralec večkrat obiskal zdravstveno kliniko v Švici, a je novinarjem zagotovil, da napad ni bil tako dramatičen, ko je bil videti na prvi pogled. Pojasnil je, da so mu v arterije blizu srca vstavili žilne opornice, ki bodo poskrbele, da bo kri neovirano potovala po žili.



Igralec trenutno snema film Life Itself, v katerem igra Španca, ki se je preselil v New York. V filmu bodo zaigrali tudi Samuel L. Jackson, Oscar Isaac, Olivia Wilde in Mandy Patinkin.