Igralec z marihuano proti artritisu

Patrick Stewart si je pri artritisu rok pomagal z izdelki iz medicinske marihuane. (Foto: AP)

76-letni igralec Patrick Stewart je zagovornik medicinske marihuane, hkrati pa živi dokaz, da njeni učinki delujejo. Pred dvema letoma je namreč imel težave z artritisom v rokah, vse pa se je spremenilo, ko je obiskal zdravnika v Los Angelesu, ki mu je priporočil zdravila na osnovi marihuane.



Dobil je razpršilo in tablete, ki vsebujejo marihuano, ki jih je mogoče dobili legalno, zanje pa trdi, da delajo čudeže. "Zdravnik mi je predpisal zdravila na osnovi marihuane, ki naj bi mi pomagali pri artritisu v rokah," je priznal igralec, čigar mama je prav tako bolehala za enako boleznijo.



"Razpršilo mi je ublažilo togost rok, zdaj spet lahko stisnem pest, kar na začetku zdravljenja nisem mogel. Do zdaj nisem imel nobenih negativnih posledic. Alternativa temu pa bi bila zdravila, ki so poznana po tem, da uničujejo jetra in povzročajo želodčni refluks. Moja izkušnja je pozitivna in podpiram univerzo v Oxfordu, ki je raziskala ta način zdravljenja," je navdušeno razložil igralec.