Igralka ve, kako pritegniti bralce – tokrat z nasveti o seksu

Gwyneth Paltrow je vedno polna nasvetov. (Foto: AP)

Ameriška igralka Gwyneth Paltrow je na svoji spletni strani učila svoje bralce, kako pravilno zehati, kako pozitivna je parna vaginalna kopel ter kako uporabljati čebelje pike za mladostni videz. Presenetila je tudi z izjavo, zakaj ne je hobotnice – na sestanku za njeno spletno stran je namreč dejala, da hobotnic ne je, ker so prepametne: "Hobotnica je prepametna, da bi bila hrana. Imajo več nevronov kot ljudje, zato sem jih prenehala jesti."



Zdaj pa je zvezdnica na spletni strani objavila nekaj nasvetov glede spolnosti, tudi analnega seksa.



S pomočjo pisatelja o spolnosti Paula Joannidesa in psihoanalitika Justina Lehmillerja je tako objavila nekaj odgovorov na vprašanja glede seksa. Poleg tega, da igralka priporoča uporabo igrač v spolnosti, priporoča tudi več priložnostnega seksa in gledanje pornografskih vsebin s partnerjem. Nekaj besed pa je namenila tudi analnemu seksu. Poudarila je, da mora biti v takšnem partnerskem odnosu veliko zaupanja in potrpežljivosti, zelo pomemben je tudi sam položaj ter uporaba vlažilnega gela.