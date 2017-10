Igralka znova našla srečo v ljubezni

Ljubezni ni več. (Foto: AP)

Chris Pratt in Anna Faris, ki sta veljala za enega najbolj priljubljenih hollywoodskih parov, sta avgusta presenetila z novico, da se po osmih letih ločujeta. Pravega razloga nista razkrila, tuji mediji pa so pisali, da sta imela drugačne želje glede otrok, velika ovira je je bila tudi kariera. Anna si je namreč želela še enega otroka. Chrisu pa so se na široko odprla vrata v Hollywood.

Medtem ko je Chris zaposlen s snemanjem – končal je filmov snemanje Avengers: Infinity War in Jurassic World: Fallen Kingdom, pa je Anna našla novo ljubezen. Zagledala se je namreč v direktorja fotografije Michaela Barretta, ki je sodeloval pri filmih, kot so Cmok cmok, bang bang, Ted in Oskrbnik.

Parček so ujeli na romantični večerji: "Anna in Michael sta bila zelo sproščena drug z drugim. Sicer sta se trudila biti diskretna, toda videti je bilo, da izredno uživata skupaj. Res sta bila videti prikupno."

38-letni Chris in 40-letna Anna imata skupaj sina Jacka, ki je avgusta praznoval peti rojstni dan. Igralca sta se spoznala leta 2007 na snemanju filma Odpelji me domov nocoj, leto pozneje je sledila zaroka, do oltarja pa sta se sprehodila poleti 2009.