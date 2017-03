Igralko čaka grda ločitev, nekdanji partner zahteva skrbništvo nad hčerko

Ljubezni je konec, zdaj je na vrsti sodišče. (Foto: AP)

Igralka Scarlett Johansson, ki ločuje od svojega drugega moža, Francoza Romaina Dauriaca, je šele pred kratkim potrdila, da je njenega zakona konec, poleg tega je dejala, da ne verjame, da je naravno biti v zvezi s samo enim človekom. "Je nekaj, kar izjemno spoštujem, in sem tudi sama počela, ampak sem vseeno prepričana, da je v nasprotju z nagoni."



Po pisanju tujih medijev je bila namreč ravno ona, ki je vložila papirje za ločitev. Po besedah njenih bližnjih pa se igralka pripravlja na umazano ločitev, kajti Romain, s katerim je bila poročena dve leti, zahteva skrbništvo nad hčerko, to je medijem namignil tudi njegov odvetnik: "On bi se rad preselil v Francijo s svojo hčerko, gospa Johansson pa veliko potuje."

Še pred zahtevo za skrbništvo, naj bi jo Romain celo prosil, če umakne papirje za ločitev, kajti to je bilo zanj veliko presenečenje. Igralka je sicer v ločitvenih papirjih zapisala, da se strinja z deljenim skrbništvom, to pa nikakor ni všeč njenemu nekdanjemu partnerju: "Gospod Dauriac je utrujen, da se morata s hčerko vedno prilagajati Johanssonovi," je še dodal njegov odvetnik.



32-letna ameriška igralka in francoski novinar Romain sta si poročne obljube izmenjala leta 2014 v Parizu, potem ko sta postala starša hčerkice Rose Dorothy. Prvič so ju v javnosti opazili leta 2012.