Imamo nov parček?

Pred dnevi so po spletu zakrožile fotografije, ki kažejo, da se med igralcema Nayo Rivero, zvezdnico serije Glee, in Davidom Spadom, ki ga najbolj poznamo iz serij Pa me ustreli in Šola za pare, trenutno pa igra v seriji Love, očitno plete več kot le prijateljstvo.

Sicer so ju fotografi ujeli na 1. april, a očitno ne gre ta prvoaprilsko šalo, vsaj tako so tujim medijem zaupali njima bližnji viri. Ti so namreč dejali, da se parček videva že nekaj tednov.

30-letna Naya in 52-letni Spade sta pred kratkim skupaj zaigrala v komediji Mad Families, pri izkazovanju nežnosti pa so ju ujeli v bazenu hotela v Waikikiju na Havajih.

Na oddihu pa nista bila sama, temveč v družbi igralcev Adama Sandlerja in Roba Scheniderja.

Spade in Riviera se sicer poznata že od leta 2004, ko je igralka nastopila v delu serije, v kateri je Spade igral stansko vlogo. Skupnega pa imata še nekaj drugega – oba sta starša. Spade in njegova nekdanja partnerka Jillian Grace, nekdanja Playboyeva zajčica, imata osemletno hčerko, Naya pa ima z nekdanjim možem Ryanom Dorseyjem, od katerega se je ločila novembra lani, leto in pol starega sinčka.