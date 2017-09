Izklesani zvezdnik povzročil pravo vročico

A post shared by Chlöebeth (@chloebethshepherd) on Sep 15, 2017 at 12:34am PDT

38-letni igralec, režiser in avtor Jason Momoa, znan po neverjetno izklesanem telesu, je z novim reklamnim plakatom za nov film Liga pravičnih (Justice League) vse pustil odprtih ust, saj je v resnično neverjetni formi.

Jason v filmu, ki v naša kina prihaja 16. novembra, upodablja Aquamana, enega petih ustanovnih članov moštva superjunakov. Na srečo mu za upodobitev superjunaka ni bilo treba preveč spreminjati svojega telesa. Oblikovalci kostuma so njegov vsakdanji videz (ki je sicer daleč od vsakdanjega navadnih smrtnikov) vključili v karakter – Aquamanove tetovaže, ki krasijo njegove prsi in roke, se ujemajo s pravo tetovažo, ki jo ima Momoa na levi roki. Večina preostalih tetovaž ni pravih, a zvezdniku zelo pristajajo.

Jason ima na roki tudi v resnici veliko tetovažo. (Foto: AP)

Za vlogo izklesanega superjunaka se je pripravljal z raznoliko vadbeno rutino, ki jo je dopolnjeval s svojim hobijem – plezanjem. A za njegovo telo le plezanje seveda ni dovolj, precej časa zvezdnik preživi v telovadnici.

Zvezdnik sicer v Avstraliji zdaj snema film Aquaman, v katerem bosta zaigrali tudi Nicole Kidman in Amber Heard. Prejšnji mesec so ga na snemanju obiskali 49-letna žena Lisa Bonet in njuna otroka, 10-letna Lola Iolani in osemletni Nakoa-Wolf Manakauapo Namakaeha. Igralec je bil rojen na Havajih, čeprav je odraščal v Iowi, ZDA. Z imeni otrok se je poklonil svoji rojstni državi.

"Vzgajam rahločutne divjake," je zapisal ob fotografijo, ki so jo posneli ob obisku. Otrokoma so mojstri ličenja naredili enake tetovaže, kot jih med snemanjem nosi ponosni očka.