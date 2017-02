J.Lo – Ljubezen ni odvisna od starosti

J.Lo in nekdanji ljubimec Casper Smart. (Foto: fameflynet.com)

Priljubljena latino pevka Jennifer Lopez je bila gostja v oddaji Ellen DeGeneres. In ker je Ellen znana po odkritih in včasih izzivalnih vprašanjih, je seveda omenila tudi pevkine mlajše ljubimce. Pevka je bila namreč nekaj let v razmerju z 18 let mlajšim Casperjem Smartom, nato je našla uteho v 17 let mlajšim pevcem Drakom.



Ellen se je tako iz pevke rahlo ponorčevala, kajti v igri Koga bi raje ... ji je dala na voljo dva mlada postavna, a mlada zvezdnika – igralca Zaca Efrona in pevca skupine One Direction Harryja Stylesa. In J.Lo se je odločila za Harryja. "Pred nekaj leti bi izbrala Zaca Efrona, zdaj pa bi kar Harryja Stylesa," je v smehu dejala pevka. Ko ji je Ellen predlagala še Nicka Jonasa, Brada Pitta in princa Harryja, je pevka še vedno trdno ostala pri Stylesu.



Šele ko je imela na izbiro Lenny Kravitz in Leonardo DiCaprio, si je skoraj premislila. Na koncu je morala izbrati med igralcem Bradleyjem Cooperjem in One Direction pevcem ... in še vedno je bil v pevkinih očeh zmagovalen 23-letni Harry, a je vseeno hitro dodala, da je vseeno malce premlad zanjo.



"Prvo kot prvo, ustavimo konje. Ne gre za to, da mora biti mlajši. Ni to ... Spoznavam veliko ljudi, z njimi se družim, z njimi grem ven. In če so mi všeč, so mi pač všeč. Gre za to, ali mi je všeč kot oseba. Ljubezen ni odvisna od starosti, ampak od tega, kakšna je ta oseba."