J.Lo odkrito spregovorila o svojem novem fantu

Jennifer Lopez je razkrila, kako sta se z Alexom srečala. (Foto: FameFly)

Jennifer Lopez je bila gostja pogovorne oddaje The Ellen Show, ki jo vodi priljubljena voditeljica in komedijantka Ellen DeGeneres. 47-letnica se je med drugim razgovorila tudi o svojem razmerju z Alexom Rodriguezom. Novica, da sta v zvezi, je prišla v javnost na začetku marca.



''Sedela sem v restavraciji, kjer sem imela kosilo. Videla sem ga, ko je šel ravno mimo. Pristopila sem do njega, ga potrepljala po rami in ga pozdravila. Izmenjala sva si nekaj besed,'' je dejala J.Lo in dodala, da je Alex že imel njeno telefonsko številko ter jo kasneje kontaktiral.

''Kasneje mi je poslal sporočilo: ''Greva na večerjo?'' In sem privolila. Bil je prijeten večer …'' je z nasmeškom na obrazu njuno srečanje opisala Jennifer.

Ellen je tudi zanimalo, ali je J.Lo po večerji prenočila pri njem. Ta ji je odgovorila: ''Ne. Mama ne prespi na prvem zmenku (nasmeh).''



Jennifer, ki ima z nekdanjim možem dvojčka, Emme in Maxa, trenutno ne razmišlja, da bi povečala svojo družino, saj pravi, da se imata z Alexom trenutno lepo, tako kot je.