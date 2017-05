J.Lo osupljiva na kvadrat

A post shared by Jennifer Lopez (@jlo) on May 15, 2017 at 9:44am PDT

Jennifer Lopez se je nedavno pojavila na slavnostni preprogi dogodka ameriške medijske hiše NBC Universal, kjer je promovirala svoj novi plesni šov World Of Dance. 47-letna pevka in igralka pri šovu ni le glavna producentka, ampak bo zasedla tudi mesto sodnice. Dogodka sta se udeležila tudi profesionalni plesalec Derek Hough in plesalka in igralka Jenna Dewan Tatum, ki bosta poleg J.Lo delala družbo za sodniško mizo.

Jennifer Lopez je za to priložnost izbrala obleko modnega oblikovalca Elieja Saaba in čevlje izjemno uspešnega in priljubljenega oblikovalca čevljev Christiana Louboutina. J.Lo je v obleki z visokim in drznim razporkom poudarila svoj dekolte in razgalila ramena ter na slavnostni preprogi pritegnila ogromno pogledov in pozitivnih kritik.

Zvezdnica je nekaj fotografij z dogodka objavila tudi na Instagramu, kjer ima 65 milijonov sledilcev. Objavila je tudi fotografijo z nekega drugega dogodka, kjer znova blesti. Na njej nosi zlato prosojno večerno obleko, lase pa ima spete v čop.

Pevkini oboževalci že nestrpno čakajo njen novi španski album. Na njem bomo našli tudi pesmi, pri katerih je sodelovala z portoriškim pevcem Wisinom (Amor amor amor) in duom Gente de Zona (Ni Tu Ni Yo).