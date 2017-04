J.Lo poskrbela za ganljiv nastop, ki še danes odmeva

J.Lo je na nedavni podelitvi glasbenih nagrad Billboard Latin Music Awards prejela dva kipca ter navdušila s čudovito balado Mirame. (Foto: AP)

Jennifer Lopez je poskrbela za zelo čustven nastop. Ob spremljavi orkestra je odpela svoj novi singel Mirate, s katerim napoveduje nov album v španskem jeziku. Zvezdnica se je z izjemno interpretacijo pesmi dotaknila marsikaterega gledalca v dvorani, ob njenem petju pa ni ostal ravnodušen niti njen nekdanji mož Marc Anthony, ki je bil vidno ganjen in hkrati ponosen nanjo. Anthnony je pri ustvarjanju njenega novega španskega albuma postal njen poslovni partner in mentor. Čeprav njun zakon ni uspel, sta že večkrat poudarila, da sta ostala v prijateljskih odnosih, kar sta že večkrat tudi dokazala.

Na družbenih omrežjih so se znašli številni komentarji. Med drugim, da je bil njen nastop eden najboljši doslej in da si zasluži vse pohvale za tako izjemno interpretacijo. Nekdo je celo zapisal, da je končno zaprla usta vsem zlobnim jezikom, ki so jo obtoževali, da ne zna prepevati v španščini.

''O moj bog! Rodila si se z izjemnim talentom. Si izjemna izvajalka in to veš. Si v ponos Latinski Ameriki,'' se je glasil eden od številnih komentarjev na družbenih omrežjih. Nekdo pa je zapisal: ''Čudovito bitje si. Kot ženska in kot latino mama! Kažeš nam, da umetniki čutijo, trpijo. Prek pesmi nam dajete pogum, da je življenje lepo tudi, ko pademo.''

V spodnjem videu si lahko na dveh minutah in pol ogledate izjemen nastop J.Lo.

47-letna zvezdnica se je že vrnila na snemanje svoje serije Shades of Blue, kjer igra glavno vlogo detektivke Harlee. Na snemanju sta se ji tokrat pridružila tudi njena 9-letna dvojčka, Emme in Max, ki sta ji popestrila proste minute na snemanju.