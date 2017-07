J.Lo v provokativni obleki, o kateri govorijo vsi

A post shared by Jennifer Lopez (@jlo) on Jul 4, 2017 at 3:40pm PDT

No, pa smo ga dočakali. Jennifer Lopez je svoj novi singel Ni Tú Ni Yo (Ne ti ne jaz), pri katerem je sodelovala z duom Gente de Zona, izdala v velikem slogu, kot se seveda za zvezdnico njenega kova spodobi. Jennifer je pesem uradno predstavila na slovesnosti Macy's 4th of July Fireworks Spectacular, ki je potekala v New Yorku in s katero so se poklonili dnevu neodvisnosti.

Zvezdnica je ob tej priložnosti uradno predstavila svoj novi singel Ni Tú Ni Yo, na odru pa sta se ji pridružila tudi Alexander in Randy iz dua Gente de Zona. Pevka je tokrat nosila dolgo črno obleko z zlatim vzorcem, ki pa je imela zelo visoka razporka. Seveda so se na družbenih omrežjih takoj pojavila ugibanja, da J.Lo ne nosi spodnjic. Ampak na objavljenih posnetkih na družbenih omrežjih se jasno vidi, da je zvezdnica svoje intimne predele uspešno zakrila. Verjeli ali ne, ampak obstajajo triki. Vsekakor kapo dol za drznost.

47-letnica je že pred dnevi pritegnila veliko pozornosti z naslovnico novega singla, na kateri je videti prava boginja. Na njej nosi široko rumeno obleko, pod katero se je podpisal modni oblikovalec Michael Costello, svoj videz pa je dopolnila z visečimi uhani v isti barvi znamke Rebecca de Ravenel. Gre za uhane, pri katerih je vsaka kroglica ročno izdelana v Indiji in so pri zvezdnicah trenutno pravi hit. J.Lo je v objektiv ujel fotograf Steven Gomillion.

Za videospot še bolj seksi?

Pesem Ni Tú Ni Yo bo kmalu dobila tudi vizualno podobo, saj je J.Lo z duom Gente de Zona že pretekli mesec posnela videospot. Poglejte si nekaj utrinkov iz zakulisja snemanja. Da, to poletje bo še vroče.

Jennifer bo svoj prihajajoči španski album, katerega datum izida še ni znan, obogatila z odmevnimi imeni iz latino sveta. Duo Gente de Zona ni edini, ki je sodeloval s priljubljeno zvezdnico. Na albumu bodo pesmi, pri katerih je Lopezova sodelovala s portoriškim pevcem Wisinom (Amor Amor Amor) in Nicky Jamom (A Tu Lado).

Prisluhnite pesmi Ni Tú Ni Yo ... Je uspešnica Despacito dobila konkurenco?