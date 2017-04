Jack Nicholson praznuje 80 let

Jack Nicholson, ki se je rodil 22. aprila leta 1937, je desetletja veljal za enega vodilnih hollywoodskih igralcev, spoštujejo ga tako stari kot mladi, sicer pa je dolga desetletja veljal za enega najbolj aktivnih hollywoodskih žrebcev, ki je s kolegom Warrenom Beattyjem tekmoval, kdo bo spal z več ženskami.

Rodil se je v kraju Neptune v New Jerseyu barski igralki June Frances Nicholson. Z njo je živel pri starih starših in do svojega 37. leta verjel, da je June njegova sestra. Resnico je izvedel šele po smrti matere in stare mame od nekega novinarja.





Jack Nicholson je dopolnil 80 let. (Foto: Reuters)

Svojo hollywoodsko kariero je začel po študiju igralstva v Los Angelesu z majhnimi vlogami. Prelomnico je pomenil kultni film Goli v sedlu (1969) režiserja in prijatelja Dennisa Hopperja, v katerim je zaigral zapitega odvetnika Georga Hansona in si prislužil prvo nominacijo za oskarja.





Igralec je prejemnik treh oskarjev. (Foto: Reuters)

Prvega oskarja je prejel za vlogo pacienta v filmu Let nad kukavičjim gnezdom (1975) Miloša Formana, zlati kipec pa sta mu prinesli še vlogi v filmih Čas nežnosti (1983) in Bolje ne bo nikoli (1997). Omeniti velja še vloge v filmih, kot so Kitajska četrt (1974), Izžarevanje (1980), Čast Prizzijevih (1985), Čarovnice iz Eastwicka (1987), Batman (1989), Gospod Schmidt (2002), Dvojna igra (2006) in Preden se stegneva (2007).



V zasebnem življenju je za časa bivanja v Hollywoodu veljal za velika dirkača, znanega policiji. Čeprav ima pet otrok s štirimi ženskami, je bil poročen le z igralko Sandro Knight med letoma 1962 in 1968. V nedavnih intervjujih je dejal, da je romanca zdaj za njim, ohranja pa še eno življenjsko strast – navijanje za košarkaško skupino Los Angeles Lakers.

Nekaj najbolj slavnih Jackovih citatov:



Seks je najboljša zabava, ki jo lahko imaš, ne da bi se smejal.



Samo dvema osebama lahko lažeš v življenju: dekletu in policistu.



Končno mi je uspelo, kot je treba (potem, ko se mu je po dveh hčerkah rodil sin).



Moj moto je: še več zabave.



Viagro vzamem samo, če sem z več kot eno žensko.



Pri Jokerju mi je všeč to, da je njegov smisel za humor povsem brez okusa.



Nočem, da ljudje vedo, kakšen sem v resnici. To ni dobro za igralca.



Pivo, to je najboljša prekleta pijača na svetu.



Z očali sem Jack Nicholson, brez očal sem debel in star 70 let.



Nočem dajati nasvetov, ker jih ljudje ne upoštevajo.



Manj kot ljudje vedo o meni, lažje je moje delo.



Tako bogat sem, da se lahko prodam za običajnega človeka. Denar me sploh ne zanima.