Jagger že hodil s pol stoletja mlajšo, ko je bila ljubica noseča z osmim otrokom!

Apetit za ženske je tudi sredi sedemdesetih za Micka Jaggerja nekaj povsem običajnega, saj o tem najbrž čivkajo že vrabci na strehi. Zanimiv je tudi podatek, da je z najnovejšim dekletom, ki je od njega mlajša dobre pol stoletja, 23-letno Noor Alfallah, imel že dve leti strastno afero, kar pomeni, da se je z njo dobival tudi v času, ko je bila njegova prejšnja, balerina Melanie Hamrick, noseča z njegovim osmim otrokom. A je menda ni hotel z novo zvezo javno osramotiti. Hamrickova je decembra rodila sina Deverauxa, menda pa zdaj ljubosumno zagovarja svoj položaj, da je še vedno Jaggerjevo "dekle št. 1".

Leta 1966 je 23-letni Jagger začel hoditi z Marianne Faithfull, ki ji je bilo vsega 19 let, tri leta kasneje, leta 1969 pa se je Jagger dobival s temnopolto 23-letno Marsho Hunt, ki je bila od njega tri leta mlajša, povila pa mu je prvega otroka, hčerko Karis.

Jagger s pokojno partnerico, kreatorko L'Wren Scott. (Foto: Reuters)

Ko je bil Mick star 27, je začel hoditi s 25-letno Bianca De Marcias, ki je bila od njega dve leti mlajša. Z njo je bil poročen med leti 1971 in 1978, rodila pa se jima je hčerka Jade.

Leta 1974 je začel hoditi s Playboyevo lepotico Bebe Buell (kasneje mamo Liv Tyler), ki je bila z 21 leti od njega deset let mlajša. Okoli leta 1977 je rocker začel hoditi s teksaško manekenko Jerry Hall, ki je prej hodila z Bryanom Ferryjem, ki je bila z 21 leti od njega 13 let mlajša. To je bil do tedaj največja razlika v letih, ko je šlo za njegove ženske. Zadeva pa je šla počasi samo še v večji ekstrem.

Supermanekenka Carla Bruni je Micka srečala leta 1991, ko ji je bilo 24 let, kar je bilo natanko polovico njegovih takratnih 48 let. Dobivala sta se do leta 1994.

S Teksačanko Jerry Hall je bil skupaj kar 22 let, njuna zveza pa je, kot že ničkolikokrat, razpadla zaradi njegove nezvestobe. (Foto: Reuters)

Razmerje z Luciano Gimenez Morad je z njunim sinom Lucasom, ki se je rodil leta 1999 dokončno pokopalo več kot 20-letno zvezo s Hallovo.

Z manekenko in fotomodelom Sophie Dahl se je začel dobivati leta 2000, ko je bilo njej 23 let, njemu pa 57 let, razlika v letih pa je bila 34 let.

Kreatorko L'Wren Scott je Mick srečal leta 2001, ko je bil star 58 let, njej pa je bilo 37 let, razlika v letih pa je bila 21 let.

Leta 2014 je 71-letnik srečal 44 let mlajšo Melanie Hamrick, ki je bila takrat stara 27 let. Noor Alfallah je srečal, ko mu je bilo 72 let, njej pa 21, tako da je razlika med njima kar (neverjetnih) 51 let.

A glede na Jaggerjev tempo, se ne bi smeli čuditi, če bo pri osemdesetih še vedno "preganjal" 50 do 60 let mlajše. Bomo videli ...