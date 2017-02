Jamie Foxx v dubrovniški restavraciji tarča rasističnih žaljivk

A post shared by Jamie Foxx (@iamjamiefoxx) on Feb 19, 2017 at 4:43pm PST

Da se tudi sredi "civiliziranega" Dubrovnika lahko zgodi rasistični izpad, je na svoji koži izkusil oskarjevec Jamie Foxx, ki je s svojo ekipo preizkušal tamkajšnje restavracije, ko sta do njihovega omizja prišla dva pijana Hrvata, ki sta začela z rasističnimi opazkami.



Foxx je v Dubrovnik prišel, da bo tam snemal film o Robinu Hoodu, o incidentu pa je spregovoril na Instagramu. "Pijana sta bila, prišla sta do naše mize in nas besedno napadla, Hrvata. Motherf....., nigger sta govorila. Preprirala sta se kot dva črnuha, bela sta, a imata v sebi elemente geta," se je v posnetku na Instagram Storyju pošalil igralec.



Čeprav sta bila okajena gosta precej neugodna, Jamieja in njegove družbe to ni vrglo iz tira, ali jim pokvarilo razpoloženja, saj so ju takoj pospremili ven, igralec pa se je s kolegi pošalil na njun račun.



Za ta sramotni dogodek zdaj vedno tudi njegovi oboževalci in sledilci na Instagramu, sicer pa lastniki restavracije za hrvaške medije niso želeli dajati izjav.



Igralec bo v filmu igral Malega Johna, v Dubrovnik pa je prispel tudi njegov igralski kolega Jamie Dornan, ki bo zaigral Willa Scarleta. Na Hrvaškem je bilo sicer v zadnjem času kar nekaj incidentov iz sovraštva do drugačnih, kakor ocenjujejo tamkajšnje nevladne organizacije, hrvaške oblasti pa nobenega od njih niso označile kot takega.