Janet Jackson – med nama ni 'hude krvi'

Leta 2012 se je pevka Janet Jackson poročila z milijarderjem iz Katarja, Wissamom Al Mano, na začetku januarja pa se jima je rodil sinček Eissa. Po samo treh mesecih od poroda pa sta se Janet in Wissam odločila, da gresta narazen. Mnogi so hitro rekli, da želi Janet od njega samo denar, kajti tabloidi so ugibali, da bi Janet po ločitvi lahko pripadlo okoli pol milijarde ameriških dolarjev (470 milijonov evrov).



Zdaj so se oglasili bližji in dejali, da Janet in Wissam ostajata prijatelja: "Janet zaupa v Wissana in on zaupa njej. Še vedno bosta skupaj vzgajala otroka. Med njima je globoko prijateljstvo, nobenega prepiranja." Vir blizu pevke je še dodal, da tudi njena družina podpira njuno odločitev, med njimi ni hude krvi, vsi imajo v mislih samo dojenčka, ki je prinesel veselje vsem.