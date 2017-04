Janet Jackson pokazala svojega sinčka

Tri mesece po tem, ko je 50-letna pop zvezdnica Janet Jackson rodila sina Eisso Al Mana, je zdaj na Istagramu delila njegovo prvo fotografijo. "Moj dojenček in jaz po počitku," je zapisala ob fotografiji, na kateri se stiska k svojemu sinčku, ta pa se očitno še ni povsem prebudil, saj ga je ujela ravno pri zehanju.

"Janet se počuti dobro," je za E! News povedal vir. "Obdana je z veliko pomočniki, kar ji zmanjšuje stres. Čuti se zelo hvaležno in srečno, da je vse šlo gladko in da je otrok zdrav," je dodal. Zdravniki so ji namreč med nosečnostjo predpisali mirovanje v postelji.

Pred dnevi sta sicer Janet in njen mož Wissam Al Mana sporočila, da se po petih letih zakona ločujeta. "Oba sta zelo zaposlena, a odločena, da bosta dobra starša, čeprav ne bosta skupaj. Njun razhod je bil prijateljski, Eissa pa bo ostal z mamo, ki živi v Londonu," je pojasnil vir.

Za njun nenaden razhod naj bi bilo krivo trčenje različnih kultur, ki pride do izraza predvsem pri vzgoji otrok. Njen mož, poslovnež iz Katarja, je prepričan musliman. Do Janet in vzgoje njunega otroka je imel določena pričakovanja, ki naj bi bila za pop zvezdnico preveč drugačna od njenih.

Pevka, ki se je v preteklosti oblačila zelo izzivalno in je pogosto razkazovala svoje atribute, je po poroki povsem zamenjala svoj stil, jeseni lani so jo v javnosti opažali le v črnih, širokih oblačilih. Skrivala se je pred očmi javnostmi, mnogi so namigovali, da se je spreobrnila v islam.

Janet se je pred poroko z Wissamom Al Mano rada oblačila precej izzivalno. (Foto: AP)

Njeni prijatelji so povedali, da je Al Mana imel velik nadzor nad Janet in ji postavljal veliko omejitev. Janet naj bi se skušala prilagoditi njegovi kulturi, a je bil zanjo to velik izziv. Kulturne razlike pa so postale še večje, ko sta dobila otroka, saj ravno pri vzgoji postanejo najbolj vidne in očitno tudi pogosto nepremostljive.

Po poroki pa je povsem spremenila svoj stil. (Foto: X17 Agency)

"Čutila je, da ne more biti več, kdor je. Ni mogla postati tisto, kar je on želel, da postane. Želela je več svobode," je za US Weekly povedal njej bližnji vir. "Čutila je, da je skrita pred svojo družino. Pogrešala jo je," je dodal.

Janet bo ostala v Londonu in vzgajala otroka, Al Mana pa se bo vrnil v Katar. Njegovo premoženje ocenjujejo na več kot 900 milijonov evrov, zato ga bo ta ločitev drago stala.

A sta se očitno res razšla prijateljsko. 42-letni Wissam je na družbenih omrežjih objavil ganljiv zapis: "Najlepša oseba na svetu, hvala za tvojo božansko ljubezen, tvojo večno podporo in da si moja najboljša prijateljica. Močno te ljubim."