Leto po obtožbah o režiserjevih spolnih zlorabah zanika sodelovanje pri filmu o Hefu

Prejšnji mesec je Brett Ratner, ki je po novem obtožen spolnega nadlegovanja, v intervjuju dejal, da ga je prijatelj Jared Leto kontaktiral, ker bi rad v biografiji o ustanovitelju Playboya nastopil kot Hef. A to sodelovanje po najnovejših obtožbah, da je režiser Ratner spolno nadlegoval več igralk, ne bo obrodilo sadov. Da so sodelovanje z Ratnerjevim podjetjem zamrznili, so sporočili tudi iz Playboy Enterprises, no, Letov predstavnik pa je zatrdil celo, da se igralec nikoli ni ponujal za vlogo.

Družba pokojnega Hugha Hefnerja Playboy Enterprises je naznanila, da bodo v luči obtožb o zlorabah, povezanih z Brettom Ratnerjem, zamrznili sodelovanje pri biografiji ustanovitelja Playboya kot tudi vse druge projekte z Ratnerjevim podjetjem RatPac Entertainment, dokler se zadeva ne razreši. "Zelo smo zaskrbljeni, odkar smo izvedeli za obtožbe, povezane z Brettom Ratnerjem. Takšno vedenje je za nas popolnoma nedopustno."

Šest žensk, vključno z igralkama Olivio Munn in Natasho Henstridge, je razkrilo podrobnosti spolnega nadlegovanja in neprimernega vedenja, ki naj bi ga zagrešil producent in režiser Ratner. Ta pa prek odvetnikov vse očitke zavrača.

Oglasil pa se je tudi predstavnik Jareda Leta, ki zatrjuje, da zvezdnik ni nikoli nameraval igrati v filmu o slavnem žigolu v svilenem plašču. "Jared Leto ni in nikoli ni bil povezan s filmom o Hughu Hefnerju v režiji Bretta Ratnerja, prav tako ne bo nikoli v prihodnosti sodeloval z njim. Prejšnje navedbe so bile neresnične in nepreverjene pri njegovih zastopnikih," je zagotovil Letov predstavnik.

Kmalu po Hefnerjevi smrti je namreč režiser Ratner naznanil novico, da ima pravice za snemanje filma o Hefu, in razkril, da ga je za zasedbo glavne vloge že poklical Jared Leto. "Jared je moj dolgoletni prijatelj. Ko je slišal, da imam pravice za snemanje filma o Hefu, je rekel: 'Rad bi ga igral v filmu. Rad bi ga razumel'," je Ratner dejal v začetku oktobra in celo trdil, da si je prizadeval, da bi se Leto in Hef, ko je bil še živ, osebno spoznala. A se to ni zgodilo, kot se očitno tudi ni klic, ki ga je opisal režiser.