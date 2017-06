Jason Statham postal očka

Manekenka Rosie Huntington-Whiteley in mišičasti igralec Jason Statham sta par že sedem let. Februarja pa sta medijem in oboževalcem s fotografijo sporočila vsem, da bosta postala tudi starša. Nekdanja manekenka znamke Victoria's Secret je namreč na Instagramu objavila nosečniško fotografijo in zraven zapisala: "Zelo sem vesela, da lahko z vami delim novico, da z Jasonom pričakujeva. Veliko ljubezni vsem!"

In zdaj sta se znova obrnila na Instagram in javila, da sta postala ponosna starša sinčku Jacku Oscarju, novico sta pospremila tudi s prikupno fotografijo in besedilom: "Najin mali mož Jack Oscar se je rodil 24. junija. Po rojstvu je tehtal 3.99 kilogramov."

A post shared by Rosie HW (@rosiehw) on Jun 28, 2017 at 7:43am PDT

Jason je svoje 20 let mlajše dekle lansko leto zaprosil za roko s prestižnim diamantnim prstanom, ki stane skoraj 400 tisoč evrov.