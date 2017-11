Jay-Z vendarle priznal, da je varal Beyonce

Jay-Z je vendarle priznal, da je varal Beyonce, s katero sta poročena devet let in imata tri otroke. (Foto: AP)

Ko je Beyonce izdala album Lemonde, so vsi ostali odprtih ust – a le delno zaradi fenomenalne glasbe, polne presežkov, temveč tudi zaradi besedil, iz katerih je bilo razbrati, da jo je Jay-Z prevaral.

Čeprav je bilo to težko verjeti, ker … no, ker je Beyonce videti kot Beyonce, je nato to z izidom svoje plošče 4:44 posredno priznal tudi raper sam. A vse do zdaj o tem nobeden izmed njiju ni javno spregovoril.

Beyonce je svojo bolečino prelila v vrhunski album. (Foto: AP)

Zdaj pa je Jay-Z privolil v zelo iskren pogovor z novinarjem New York Timesa Deanom Baquetom in priznal, da je prevaral Beyonce, s katero sta sicer poročena devet let, in razkril, da ju je pred ločitvijo rešila le zakonska terapija.

Ko je govoril o nezvestobi, je omenil rane, ki jih s sabo nosi iz preteklosti. Zaradi njih naj bi od sebe odrival svojo 36-letno ženo, kraljico popa. In te težave iz preteklosti naj bi bile tudi razlog za njegovo nezvestobo. "Moraš preživeti. Zato preklopiš v preživetveni način. In kaj se zgodi takrat? Zatreš vsa čustva. Zato se ne moreš povezati z nikomer, tudi z ženo ne. V mojem primeru težave segajo globoko. Povzročajo marsikaj, tudi nezvestobo," je dejal.

Sam sicer nikdar ni povedal, s kom je prevaral ženo, Beyonce pa jo je v pesmi naslovila kot "Becky z dobrimi lasmi". "Da, za****l bom dobro stvar, če je le možno/Pusti me pri miru, Becky. Moški, ki ne skrbi za svojo družino, ne more biti bogat," pa na svojem albumu pravi Jay-Z.

Imata namreč petletno hčerko Blue Ivy in petmesečna dvojčka Rumi in Sira.

Čeprav sta se te neprijetne tematike lotila vsak na svojem albumu, Jay-Z pravi, da to ni bilo v načrtu, temveč sta želela narediti skupni album. "Najina umetnost je bila najina terapija, zato sva začela ustvarjati glasbo skupaj. A je bila glasba, ki jo je v tistem času delala Beyonce, veliko bolj izdelana. Zato je bil njen album izdan prej," je pojasnil.

Priznal je tudi, da mu je bilo zaradi pesmi na njenem albumu "zelo zelo neprijetno". "Toda najboljše mesto v viharju je ravno v središču. Najboljše mesto je ravno v središču bolečine. In tam sva se utaborila. Bilo je neprijetno. In imela sva veliko pogovorov," je povedal.

Beyonce je s fotografijo, s katero je razkrila, da z Jay Z-jem pričakujeta dvojčka, podrla rekord največih všečkov na Instagramu vseh časov.

Dodal je, da je bil kljub bolečini zelo ponosen na njen album. "In na koncu koncev zdravo spoštujeva umetnost drugega. Ona je osupljiva," je povedal.

Dejal je tudi, da sta bila tik pred ločitvijo. "Veste, večina ljudi kar odkoraka. Okoli polovice zakoncev se loči, ker večina ljudi ne more videti sebe. Najtežje v življenju je videti, kako nekdo trpi zaradi tebe, in se s tem sam soočiti," je dejal.

Beyonce je svojo bolečino ob moževi nezvestobi izlila v čudovite pesmi, oboževalcev pa se je še posebej dotaknila s pesmijo Hold up, v kateri med drugim pravi: "Skušala sem se spremeniti, biti bolj tiho, lepša, mehkejša, postila sem se 60 dni, priznala svoje grehe, se prebičala ob tvojih nogah, vrgla sem se v vulkan, spila sem kri in vino, moledovala, se kopala v belilu, a v sebi sem ves čas želela vedeti le: Ali me varaš?"

In seveda s pesmijo Sorry: Kaj boš rekel na mojem pogrebu zdaj, ko si me ubil? ’Tukaj leži truplo ljubezni mojega življenja, ki sem ji zlomil srce. Počivaj v miru, moja resnična ljubezen, ki sem jo imel za samoumevno. Njena nebesa bodo ljubezen brez izdaje'.