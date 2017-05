'Jaz sem izumila selfi'

36-letna Paris Hilton je bila prva izmed zvezdnic, ki so postale slavne 'kar tako' - ni bila igralka, pevka, športnica ali kaj podobnega. Bila je preprosto Paris. (Foto: AP)

36-letna Paris Hilton je v intervjuju za revijo W dejala, je vedno bila pred časom in da je ona navdahnila vse današnje zvezdniške trende.

Dejala je, da je ona tista, ki je prva začela s selfiji, in tako sprožila enega izmed najbolj vročih svetovnih trendov. "Če bi pozivnik imel fotoaparat, bi že z njim delala selfije," se je strinjala z novinarjem revije W, ki je pripomnil, da je pravzaprav ona "izumila" to tehniko fotografiranja oziroma jo vsaj naredila popularno. "Mislim, da imam selfi od takrat, ko sem bila majhna, še iz fotoaparata za enkratno uporabo," je dejala.

Obstaja sicer res veliko fotografij, na katerih je Paris slikala samo sebe že s prvimi digitalnimi fotoaparati in telefoni, ki so imeli fotoaparate, čeprav mnogi menijo, da so to tisti čas počeli mnogi.

Za revijo W je povedala tudi, da je vedno bila pred časom in da je ona navdahnila vse današnje zvezdniške trende, saj je vse, kar je moderno zdaj, sama nosila že na začetku dvatisočih. "Zdaj na modnih brveh vidim obleke, ki sem jih jaz nosila včasih, in to je res kul, ker se takrat nihče ni oblačil tako kot jaz. Mladi zdaj vidijo, kaj so ljudje nosili včasih, in hočejo to obuditi," je dejala.

In spet, res je, da je nekaj današnjih trendov res nosila že pred dobrim desetletjem, a je malo pretirano reči, da je bila pri tem edina. Ni pa pretirano reči, da je nedvomno sprožila "povsem nov žanr zvezdništva", saj sta bili s prijateljico Nicole Richie prvi zvezdnici, ki sta bili tovrstno slavni.

36-letna zvezdnica je bila prva, ki je bila slavna kar tako, ne zaradi svoje kariere – preden je to postal trend. Danes poznamo veliko takšnih oseb, ki so slavni, čeprav ne vemo, zakaj so slavni.

Kakor pravi, pa je vesela, da je bila del resničnostne televizije, ko je bila ta na svojem začetku. "Zdaj gre vse po scenarijih in je tako umetno. Vse je načrtovano. Ničesar ni resničnega. Vesela sem, da sem jaz imela svojo oddajo na začetku, ko je bil ta žanr še organski in zabaven," je dejala.

To bi mnogi lahko razumeli kot napad na klan Kardashian, s katerim ima Paris dolgo zgodovino, saj so bile včasih vloge obrnjene – takrat še neznana Kim je bila Parisina najboljša prijateljica, a hkrati pomočnica. In čeprav sta se Kim in Paris skregali in bili nekaj let sovražnici, sta pred časom zakopali bojno sekiro. "To družino poznam celo svoje življenje. So pametne, čudovite poslovne ženske, in ponosna sem nanje in znamko, ki so jo zgradile," je dejala.