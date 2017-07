Je Beyonce s sodnim nalogom zaščitila nenavadni imeni za dvojčka?

Beyonce, Jay-Z in Blue Ivy (Foto: X17 Agency)

Slavna ameriška pevka Beyonce in njen mož Jay-Z sta se pred 14 dnevi razveselila naraščaja. Medtem ko se je pevka po porodu počutila dobro, pa sta imela novorojenčka nekaj zdravstvenih težav zaradi zlatenice, zato so ju dlje časa zadržali v porodnišnici. Toda družinica naj bi bila po poročanju medijev zdaj že doma.

Čeprav slavni par molči, pa so se tuji mediji domnevno že dokopali do novic glede imen. Kot je prvi pisal TMZ sta zvezdnika dvojčka poimenovala Rumi Carter in Sir Carter. Poleg tega naj bi na sodišče že vložila zahtevo za zaščito njunih imen in ju registriralo kot blagovni znamki.

Enako sta slavna starša naredila, ko se je rodila zdaj 5-letna hčerka Blue Ivy Carter. Izpolnila sta namreč obrazec ameriškega Urada za izume in zaščito znakov ter tako zakonsko onemogočila uporabo imena svoje hčerke. "Na ta način smo tretjim osebam onemogočili, da bi brez dovoljenja uporabljali to ime," je takrat izjavil družinski odvetnik Vikki Ziegler.