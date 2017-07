Je CBD res novo čudežno zdravilo?

Kanabinoidi

CBD oziroma kanabidiol je poleg tetrahidrokanabinola (THC) doslej najbolj znan in raziskan kanabinoid. Kanabinoidi so aktivne kemične spojine, ki so zaslužne za mnoge zdravilne učinke konoplje. Vplivajo na kanabinoidne receptorje, ki so prisotni v celicah v človeškem telesu, ti receptorji pa igrajo pomembno vlogo pri sproščanju živčnih prenašalcev v možganih. Eden od razlogov za vedno večjo priljubljenost kanabinoidov je ta, da je njihova uporaba popolnoma varna, ob jemanju drugih zdravil pa ne vplivajo negativno na njihove učinkovine.

S kanabinoidi in njihovim delovanjem se ukvarja vedno več raziskovalcev, do danes pa so jih odkrili že več 100. V grobem kanabinoide delimo v 3 skupine:

Sintetični kanabinoidi – izdelujejo jih v laboratorijih, njihovi učinki pa so primerljivi z učinki naravnih oblik kanabinoidov; a so od njih opazno manj učinkoviti.

Fitokanabinoidi so naravno prisotni v konoplji in nekaterih drugih rastlinah (npr. ameriškem slamniku in vinski rutici); podobni so endokanabinoidom, človeku lastnim kanabinoidom, zato v telesu aktivirajo iste receptorje.

Endokanabinoidi so del endokanabinoidnega sistema, kot del centralnega sistema pa vplivajo na več bioloških procesov – med drugim na imunski sistem in živčni sistem ter delovanje notranjih organov.

Endokanabinoidni sistem je ključnega pomena za zdravje vseh človeških in mnogih živalskih organizmov, saj uravnava vse procese v telesu – vse od razpoloženja, apetita, spomina, spanja, imunosti, metabolizma, motoričnega nadzora, plodnosti, pa do splošnega razvoja telesa. Telo endokanabinoide proizvaja v živčnih celicah s pomočjo nenasičenih maščobnih kislin, ki so izjemno pomembne za zdravje in pripomorejo k pravilnemu delovanju endokanabinoidnega sistema. Zanj lahko poskrbimo s pravilno in uravnoteženo prehrano, še posebej če je zaradi bolezni, nepravilne prehrane ali stresa oslabljen. Po najhitrejši poti pa lahko ravnovesje v telesu vzpostavimo s pomočjo kanabinoidov, ki telesu pomagajo v boju proti različnim težavam.

Zakaj ravno CBD?

CBD ima poleg mnogih terapevtskih potencialov to prednost, da je njegova uporaba popolnoma varna, saj za razliko od THC-ja ni zasvojljiv in psihoaktiven ter ne povzroča omame. Njegova uporaba ne povzroča nobenih stranskih učinkov, zato ga vsakodnevno uživa vse več uporabnikov. Deluje tudi kot antioksidant, saj nevtralizira proste radikale in preprečuje tvorbo novih, ki lahko povzročijo nevrodegenerativne motnje. Njegovi analgetični, antibakterijski, antiepileptični, atnipsoriatični in protivnetni učinki so le nekateri izmed mnogih. Ker v telesu aktivira iste receptorje kot endokanabinoidi, telesu povrne naravno ravnovesje, saj vpliva na celoten organizem, ne zgolj na izoliran organ ali sistem, kot večina drugih prehranskih in zdravstvenih nadomestkov.

S CBD-jem je bolečine lajšala tudi kraljica Viktorija v 19. stoletju

Uporaba CBD-ja za lajšanje bolečin in zdravljenje različnih bolezenskih stanj pa v resnici ni nič novega. Rastlina, iz katere pridobivajo CBD, Cannabis Sativa, naj bi bila ena izmed prvih agrikulturnih pridelkov, ki so jih vzgojila prva ljudstva. Kljub temu, da jo mnogi povezujejo s sodobnim časom, pa je povezana z rojstvom agrikulture. O tem, da je ta rastlina izjemno vsestranska, nam verjetno ni treba izgubljati besed. Obstajajo dokazi, da so konopljo v tekstilne namene na Kitajskem in v Turkestanu uporabljali že nekaj tisoč let pred našim štetjem, Arabci so iz nje izdelovali papir, naši zahodni sosedje pa naj bi iz nje izdelovali vrvi za jadra. Zgodbe, ki vključujejo zdravilne lastnosti konoplje, omenjajo že grške filozofe, konopljo, bogato s CBD-jem, pa je za lajšanje menstrualnih bolečin uživala tudi kraljica Viktorija v 19. stoletju.

Prvi so CBD iz ekstrakta konoplje pridobili znanstveniki na Univerzi v Illinoisu. Svoja dognanja so širši javnosti predstavili leta 1940, vendar takrat še niso poznali vseh njegovih potencialov. Šele 20 let kasneje je raziskovalcem prvič uspelo sintetizirati CBD in THC, s tem pa so odprli vrata novim raziskavam. Sredi 70-ih so denimo znanstveniki prvič odkrili številne terapevtske učinke CBD-ja, s tem pa se je njihovo odkrivanje šele pričelo.

Kdo vse lahko uživa CBD?

Uživanje CBD-ja je primerno tako za odrasle, kot tudi za otroke in celo dojenčke – slednjim pomaga predvsem pri krčih. Mnogi zadovoljni uporabniki pa pričajo o njegovih blagodejnih učinkih pri zdravljenju različnih bolezenskih in drugih neprijetnih stanj: želodčnih težav, holesterola, kronične utrujenosti, alergij in astme, ekcemov, dermatitisa in luskavice, različnih vrst vnetij in virusov, oslabelosti imunskega sistema, vseh vrst raka, bolečin v kosteh, mišicah in sklepih, menstrualnih bolečin, sladkorne bolezni, epilepsije, glavkoma, multiple skleroze, artritisa in revmatizma, depresije, shizofrenije, anoreksije, Crohnove bolezni, Parkinsonove bolezni in AIDS-a.

Vse, ki ste že ob prvi omembi živali zastrigli z ušesi, bo razveselila novica, da CBD pomaga premagovati strah oziroma tesnobno stanje, bolečine in različne vrste bolezenskih stanj tudi živalim. Tudi one imajo endokanabinoidni sistem, vendar pa je treba biti pri odmerjanju CBD-ja živalim še bolj pozoren, saj nam ne znajo povedati, kako se počutijo. Zato je najbolje, da z odmerki začnemo postopoma in po navodilih strokovnjaka, predvsem pa počutje in napredek živali sproti opazujemo.

Je pa način odmerjanja tako za ljudi kot tudi za živali odvisen od posameznikovega zdravstvenega stanja. Vsekakor pa z njegovo uporabo ne moremo zgrešiti – telo namreč njegove učinkovine zaradi sebi lastnih kanabinoidov že pozna, zato lahko prenese velike količine CBD-ja.

Načini uporabe

Ljudje smo si različni, zato ni nujno, da en način uživanja CBD-ja prija vsakomur. Na srečo lahko izbiramo med različnimi načini uporabe, ki se med seboj precej razlikujejo, a končni rezultat je enak. Uporabnikom so na voljo različna mazila in drugi izdelki za nego kože, CBD pa je možno zaužiti tudi oralno in prek uparjevanja. Ponudba izdelkov z vsebnostjo CBD-ja je tako vedno večja – v Sloveniji pa so odslej na voljo tudi certificirani produkti z vsebnostjo CBD-ja priznane blagovne znamke SupraHemp, ki jih odlikujeta biološka pridelava in vrhunska nemška kakovost.

CBD olje nastane prek posebnega postopka obdelave, obdrži pa vsa pomembna hranila, vse od nenasičenih maščobnih kislin, pa do vitaminov, aminokislin in ostalih pomembnih snovi. Priljubljene so tudi razne tinkture, katerih vsebnost CBD-ja je manj koncentrirana kot v olju.

CBD smola oziroma konopljin ekstrakt je v posebnem procesu pridobljen s pomočjo ogljikovega dioksida. Ta metoda pridobivanja CBD-ja je izjemno učinkovita, saj omogoča pridobivanje zelo močnih in čistih izvlečkov.

CBD kristali imajo prav tako antioksidativne učinke, njihovo odmerjanje pa je enostavnejše in natančnejše kot denimo odmerjanje olja ali smole.

CBD lahko zaužijemo samostojno, v obliki ekstrakta, ki ga kapnemo pod jezik, dostopen pa je tudi v obliki kapsul ali tablet. Dodatna prednost njegove uporabe je ta, da se ga lahko zaužije s hrano in pijačo, s čimer se lahko zakrije njegov specifičen okus.

Nekateri pa bolj prisegajo na uparjevanje CBD-ja, saj se na ta način prek pljuč razširi neposredno v krvni obtok, kar ima takojšnji terapevtski učinek, obenem pa se njegovi učinki ne izničijo v tolikšni meri kot med oralnim uživanjem.

CBD mnogi uporabniki jemljejo preventivno in za boljše počutje, pri čemer brez upoštevanja načel zdrave prehrane in zadostne količine gibanja ne gre. Še posebej v času, ko smo stresnemu in hitremu tempu življenja podvrženi bolj kot kdaj koli prej. Kanabidiol je tako odličen pripomoček pri vzpostavljanju in ohranjanju duševnega in telesnega ravnovesja.

