Je Delta Sealova 'nova' Heidi?

Seal in Delta Goodrem sta očitno več kot samo sodelavca ... (Foto: AP)

54-letni pevec Seal je končno prekinil mesece ugibanj in namigovanj, da ga z 22 let mlajšo avstralsko pevko in igralko Delto Goodrem druži še kaj več kot le dejstvo, da sta oba pevska mentorja v avstralski različici pevskega šova The Voice. Ko so ga povprašali, s katerim mentorjem se najbolje ujame, je takoj izpostavil Delto.



"Zelo dobro se razumem z Delto, saj pri njej ni nizkih udarcev, vse je zelo pozitivno. Rad jo imam kot osebo, a gredo zadeve prek tega. Imam neverjetno količino spoštovanja zanjo in vem, da dela zelo trdo," je o njunem odnosu povedal pevec.



Nedavno je brhka svetlolaska med njegovim nastopom plesala na mizi, nato pa sta se celo poljubila in zdi se, da smo na pragu nove zvezdniške romance. Zanimivo pa je dejstvo, da Delta vizualno spominja na Sealovo nekdanjo ženo, 43-letno manekenko Heidi Klum, s katero je bil poročen deset let. Seal je sicer leta 2015 začel hoditi z manekenko Erico Packer, nekdanjo ženo miljarderja Jamesa Packerja (ki je bil zaročen z Mariah Carey), a zveza ni trajala. Delta je med drugim v preteklosti hodila s pevcem zasedbe Westlife Brianom McFaddenom in glasbenikom Nickom Jonasom.