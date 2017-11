Je Gwen Stefani noseča?

A post shared by Gwen Stefani (@gwenstefani) on Jul 7, 2017 at 1:24pm PDT

48-letna pop zvezdnica Gwen Stefani in 41-letni country zvezdnik Blake Shelton, ki sta skupaj dve leti, se že dolgo časa trudita, da bi pevka zanosila, saj si oba močno želita otroka. Gwen ima sicer z nekdanjim možem Gavinom Rossdaleom tri otroke (11-letnega Kingstona, devetletnega Zumo, in triletnega Apolla), Blake pa še nima svojih otrok, a si že dolgo močno želi postati oče.

Ravno zaradi tega se je tudi ločil od Mirande Lambert, saj si ona (še) ni želela družine. Zato je kmalu po tem, ko se je izkazalo, da je njuna zveza resna, Gwen jasno povedal, da si želi svojih otrok. A za 48-letno Gwen je zanositev zaradi let to nekoliko težja naloga, zato se trudita že dolgo. "Tega si resnično želita, pa ne poteka tako, kot bi si želela," pojasnjujejo njuni prijatelji, a dodajajo, da nista izgubila upanja. "Imata ogromno upanja. Verjameta, da je to še možno za Gwen," pravijo.

V načrtu imata tudi poroko, a zdaj se povsem posvečata zanositvi. In čeprav bijeta težko bitko, ju to dela samo še močnejša. "Zelo sta si predana in zaščitniška drug do drugega," pravijo prijatelji.

Ker so Gwen paparaci ujeli v objektive, ko se je za noč čarovnic našemila v morsko deklico in pri tem oblekla zelo oprijet spodnji del, pa mnogi namigujejo, da jima je to že uspelo.

Je to nosečniški trebušček?