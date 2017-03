Je Justinu Bieberju slava v breme?

Čeprav je le pred slabima dvema tednoma, ko je praznoval 23. rojstni dan, kanadski pop zvezdnik Justin Bieber dejal, da si želi biti boljši človek, je spet zabredel v nekaj incidentov.

Trenutno se mudi na avstralski turneji, kjer pa se očitno ne zabava preveč, saj je ves čas na očeh javnosti, oblegan z oboževalci in paparaci, kar očitno že močno vpliva na njegovo počutje.

Jasno je pokazal, da ni bil pri volji biti tarča paparacev, ko je užival v luksuznem letovišču v Queenslandu:

V petek so oboževalci opazili, da je bil na razprodanem koncertu v Melbournu zdolgočasen in nesrečen, dan kasneje pa so bili razočarani, saj se ni želel fotografirati z oboževalci, ki so se zbrali pred njegovim hotelom.

Biebs je sicer znan po svojem odporu do nenehnega fotografiranja z oboževalci, ki znajo pogosto krepko kršiti njegovo zasebnost in intimni prostor. Že pred časom je pojasnil, da se z oboževalci ne bo več fotografiral, ker se pri tem počuti kot žival v živalskem vrtu.

Zato ne preseneča, da mu je prekipelo, ko mu je neka oboževalka cel dan sledila po mestu, ko pa je videla priložnost za fotografijo, je prihitela k njemu in mu dejala, če se lahko slika z njim. "Ni bil dobre volje in bil je odločen, da se ne bo fotografiral z mano. Odvrnila sem mu, da bom jaz vseeno posnela fotografijo," je povedala 20-letna oboževalka.

Vidno utrujeni Justin jo je vprašal, zakaj vdira v njegovo zasebnost in ji zabrusil: "Poglej se, gabiš se mi."

Oboževalke in oboževalci znajo res biti vsiljivi, tudi sama je priznala, da mu je sledila cel dan, zato lahko razumemo, da mu je prekipelo, bi pa vseeno, kot idol najstnic, lahko izbral nekoliko drugačne besede.

A če pravi Justin ni tako naklonjen fotografiranju, se bodo oboževalci lahko fotografirali z njegovo voščeno različico, ki so jo postavili na stadionu v Sydneyju.

Neka 11-letna oboževalka je dejala, da je neverjeten občutek stati tako blizu svojega idola, četudi voščenega. Dodala je, da je bila osupla in da čeprav bi nekega dne želela spoznati pravega Justina, je tudi z voščeno različico zelo zadovoljna.