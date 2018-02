Je Meghan Markle nova princesa Diana?

Zaročenca Meghan in princ Harry si bosta poročne zaobljube izmenjala maja. (Foto: AP)

Diana in Charles, Kate in William, Meghan in Harry - trije različni zakoni, ista družina. Katera izmed pripadnic nežnejšega spola se bo v zgodovino zapisala kot oseba, ki je pustila največji pečat?

Princesa Diana, rojena leta 1961 v aristokratski britanski družini, je bila zelo samostojna in samosvoja. Do poroke s princem Charlesom je opravljala slabše plačana dela in živela v stanovanju s tremi sostanovalkami. Ko sta se njena starša ločila, je bila stara komaj 6 let. Po mnenju nekaterih analitikov naj bi praznino, ki jo je začutila ob razpadu družine, skušala nadomestiti s poroko. V zakonu je iskala iskreno oporo, ljubezen in pristen odnos. Vse tisto, česar velika kraljeva družina ni bila vajena. Diana se v plemiškem svetu ni našla, navkljub vsemu pa je storila vse, kar je bilo v njeni moči, da je z nazivom in vplivom pomagala številnim pomoči potrebnim.

Princesa Diana in princ Charles (Foto: AP)

V enem izmed intervjujev je dejala: ''Nisem politična, temveč humanitarna oseba.'' Veljala je za ikono miru in napredka v svetu aristokratske diplomacije in protokola. S samim pristopom in milo pojavo je med ljudstvo vnesla svežino in se jim še bolj približala.

Princesa Diana: ''Nisem politična, temveč humanitarna oseba.'' (Foto: Profimedia)

Meghan Markle, 36-letna igralka, bodoča žena princa Harryja, izhaja iz popolnoma drugačnega okolja. Rodila se je leta 1981 temnopolti mami in belemu očetu, ki sta se ločila, ko je bila stara komaj 2 leti. Ločitev staršev in dejstvo, da, kot pravi, ni bila ''dovolj temna, da bi obveljala za temnopolto ali bela, da bi bila belka'', jo je potisnilo v krizo identitete. A kot pravi, je prav zaradi tega postala bolj dovzetna za trpljenje zapostavljenih in drugačnih.

Obstaja zanimiva anekdota iz Meghaninega otroštva. Pri enajstih letih je na televiziji zasledila reklamo za čistila, ki je nosila sporočilo: ''Ženske v Ameriki bijejo bitko z mastno posodo in umazanim spodnjim perilom.'' Meghanini sošolci so ob tem dogodku prikimali in delili mnenje: ''Ženske sodijo v kuhinjo!'' Meghan se s tem ni strinjala in zvečer se je lotila pisanja pisem, katera je odposlala na več naslovov, med drugim tudi predstavnici človekovih pravic Glorii Allred in takratni prvi dami Hillary Clinton. Ob dekličinem obsojajočem stališču do tovrstnega reklamnega sporočila so oglas na pobudo Hillary v roku nekaj mesecev odstranili. Že takrat je nevede storila prvi korak k spremembi ženskega statusa v svetu.

Ko so jo v enem izmed intervjujev vprašali, kako je lahko feministka in obenem ohranja tolikšno mero ženstvenosti, je odvrnila: ''Področji se med seboj nikakor ne izključujeta. Lahko si ženska, ki je dobro videti, obenem pa slediš svojemu poslanstvu.''

Princesa Diana še danes velja za kraljico ljudskih src. (Foto: AP)

S svojo atraktivno podobo in močno voljo ter jasno izraženimi cilji je v monarhijo, podobno kot Diana, po 20 letih vnesla nov val svežine in vzpostavila pristen stik z ljudstvom.

Tako ena kot druga sta obveljali za modni ikoni, kar sta tudi izkoristili za doseg višjih ciljev. Diana je svoj čas z nošenjem znamk britanskih modnih oblikovalcev spodbudila domačo proizvodnjo, podobno, kot je to storila Meghan z nošenjem oblačil kanadskih dizajnerjev.

Diana je dobila naziv ''princesa ljudstva'', v javnosti pa je močno odmeval dogodek, ko je ob obisku centra za okužene z virusom HIV in AIDS-om slekla rokavice in se z golo roko dotaknila bolnikov. Meghan ima podobno držo in stališča, saj posebej izpostavlja: ''S slavo dobimo mnogo priložnosti, a tudi odgovornosti. Pomembno je svetovati in pomagati drugim ter vse deliti z njimi, se osredotočati manj na trenuten zunanji blišč in bolj na dolgotrajne spremembe.''

Srečna zakonca Kate in William z otrokoma (Foto: AP)

Meghanina odločitev, da v tajnosti obišče žrtve tragedije v stolpnici Grenfell Tower, v kateri je umrlo 71 ljudi, ni ostala neopažena. Član skupnosti Grenfella je zanjo dejal: ''Ima posebno mesto v naših srcih.''

Tako Diana kot Meghan sta bili občasno medijsko negativno izpostavljeni. Pri Diani je bilo to tik pred poroko s princem Charlesom, saj so mediji poročali, da ima motnje hranjenja. Meghan, po drugi strani, je bila pod drobnogledom zaradi rasne pripadnosti in statusa ločenke.

Diana je obveljala za največkrat fotografirano žensko. Na naslovnici revije People se je pojavila kar 57-krat, kar je več kot kdorkoli v zgodovini obstoja te revije. Po drugi strani pa je bila Meghan v letu 2016, ko se je zaročila s princem Harryjem, največkrat iskana oseba na spletu.

Tako Diana kot Meghan veljata za humanitarki, saj sta obe izkoristili osebni status za delovanje v dobro ljudi in pomagali ter sodelovali z različnimi neprofitnimi organizacijami in ustanovami. Meghan se je s svojim pristnim pristopom in sproščeno podobo javnosti približala morda celo bolj kot vojvodinja Kate Middleton. Ta je namreč navkljub izjemni priljubljenosti zaradi svojega družbenega statusa primorana k bolj zadržani podobi v javnosti.

Kraljeva družina z bogato zgodovino, vezana na protokole ter pravila, ni imela prostora za modernizacijo. No, tako se je vsaj zdelo, dokler ni v družino prišla Diana, polna življenja in drugačnih pogledov na svet. Vse kaže, da jo bo Meghan Markle več kot uspešno nasledila.