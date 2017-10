Je Meghan zaradi princa dala odpoved?

A post shared by Closer Weekly (@closerweekly) on Oct 16, 2017 at 7:33am PDT

Poleg čakanja na tretjega otroka, ki ga pod srcem nosi Kate Middleton, cambriška vojvodinja, je ena od najbolj pričakovanih dogodkov tudi poroka princa Harryja. Že več mesecev krožijo govorice, da naj bi se 33-letni britanski princ in 36-letna igralka Meghan Markle na skrivaj zaročila, ko sta bila na poletnih počitnicah v Afriki. A tega ne želita javno naznaniti, kajti ne želita zasenčiti 20. obletnice smrti princese Diane.

Čedalje pogosteje pa se govori tudi, da naj bi igralka, ki je zaključila s snemanjem priljubljene serije Nepremagljivi dvojec, svojim nadrejenim že naznanila, da je to njena zadnja sezona. "Meghan se zaveda, da ne more biti hkrati igralka in princesa in zato se je z veseljem odločila, da bo žrtvovala svojo kariero," je tujim medijem zaupal vir blizu igralke ter dodal, da nadvse uživa v dobrodelnih dejanjih: "Izredno uživa v dobrodelnem delu z Unicefom, ko bo postala del kraljeve družine, pa bo svojo dobrodelnost še dodatno razširila."

Drugi vir pa je dejal, da druge rešitve ni, Harry se ne pač more preseliti v Toronto: "Meghan obožuje svoj lik in se zaveda, da je to velika vloga. Toda Harry ne more živeti v Torontu. Edina realna stvar je, da se ona preseli k njemu." Harry naj bi že govoril z njenim očetom in ga prosil za blagoslov, dovoljenje naj bi dala tudi že njegova babica, britanska kraljica Elizabeta II.

A pred zaljubljencema je še dolga pot, kajti oba bosta morala slediti strogemu protokolu, ki ga narekuje britanska monarhija, mnogi pa upajo, da bo uradna zaroka naznanjena že med božičnimi prazniki.