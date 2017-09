Je na poti hčerka?

Nogometni superzvezdnik Cristiano Ronaldo je po dolgih tednih ugibanj, ki so postajala vse močnejša, julija vendarle potrdil, da pričakuje četrtega otroka, tokrat ne s pomočjo nadomestne matere, temveč s partnerko, 22-letno Georgino Rodriguez. Brez težav je nato odgovarjal na vprašanja o nosečnosti, a spola ni želel razkriti.

Če je par uspešno molčal, pa to ne velja za plesna inštruktorja, ki jo je najela mlada Georgina. V komentarjih ob objavi videoposnetka plesa na Instagramu sta namreč zapisala, da jima je bilo v užitek, da sta jo lahko učila plesati. Nato pa dodala: "Deklica, ki jo nosiš v sebi, bo izredna plesalka," in s tem naj bi izdala, da Ronaldo pričakuje deklico, komentar sta sicer takoj izbrisala, a prepozno, mediji so novičko že objavili.

Georgina in Cristiano sta par postala lani, zvezdnik pa naj bi svojemu dekletu že kupil zaročni prstan, ki naj bi stal kar 265 tisoč evrov. Mnogi tako domnevajo, da bo prišlo do poroke po svetovnem prvenstvu v nogometu, ki bo potekala junija in julija naslednje leto.