Je njena prva turneja njena zadnja?

Je bila Adelina prva turneja tudi zadnja? (Foto: AP)

Ko je pred dvema tednoma v grozljivem požaru v londonski stolpnici Grenfell umrlo 79 ljudi, je bila Adele ena izmed prvih zvezdnikov, ki so obiskali kraj tragedije. Že dan po požaru je s soprogom brez medijskega pompa obiskala prizorišče tragedije in ponudila svojo pomoč, pri tem pa po besedah očividcev pa ni mogla zadrževati solz. Da ni šlo le za to, da se pokaže na prizorišču, temveč da ji je tragedija res prišla do srca, je pokazala tudi na koncertu na londonskem stadionu Wembley, saj je svoje oboževalce pozvala, naj donirajo sredstva za pomoč žrtvam.

Svoje oboževalce je pozvala: "Ponavadi prosim vse, naj vzamejo svoj telefon in prižgejo lučko. A preden to storim, želim, da pred tem darujete v dobrodelne namene. Obiskala sem stolpnico, tja bom šla tudi takoj v ponedeljek po svojih koncertih. Veliko zgodb ni mojih, da jih povem, sploh na tako velikem odru. Danes minevata dva tedna od tragedije in že so vsi pozabili na njih. Obljubim, da bo ves denar, ki ga bomo zbrali, šel resnično k njim. Ne bom jih zapustila. Zdaj sem vpletena. O tem bom govorila dneve, tedne, mesece, leta. Želim, da vsi donirate. Vem, da ste veliko plačali, da ste lahko tu. Če tega nočete storiti, želim, da mi obljubite, da boste vsaj govorili o žrtvah in se pogovarjali z ljudmi o njih, ker se počasi pozablja na njih."

"Včasih nisem imela družbene vesti. Lahko se prebudi v vas. Tudi v meni se je. To pride z leti," je dejala. "To je ceneje, kot da se napijete. Obljubim, da bom ta denar dostavila neposredno v stolpnico," je dodala.

Njena prva in zadnja turneja?

Da si vsaj naslednjih deset let ne želi na turnejo, je Adele povedala že večkrat, rada bi se namreč popolnoma posvetila vzgoji svojega štiriletnega sina. Angelu bi rada omogočila čim bolj normalno otroštvo, stran od turnej in koncertov. Skrbi jo namreč, da bi zamudila sinovo odraščanje, prav tako je poudarila, da sicer obožuje glasbo, a ji več pomeni njen odnos z možem in sinom.

Zdaj pa je namignila, da je to njena zadnja turneja. Imela bo še tri koncerte v Wembleyju, s tem pa bo sklenila svojo prvo svetovno turnejo, ki je, kot kaže, tudi njena zadnja. V sklopu te turneje je nastopila pred več kot dvema milijonoma ljudi v Evropi, ZDA, Avstraliji in Novi Zelandiji.

V na roke napisanem sporočilu, ki so ga v programu koncerta dobili vsi obiskovalci, je zapisala: "To je torej to, po 15 mesecih na poti smo prispeli na konec.Turneje so čudna stvar, meni ne odgovarjajo preveč. Sem velik zapečkar in uživam v majhnih stvareh."

"Imela sem 119 koncertov in s temi zadnjimi bo ta številka 123. Bilo je težko, a tudi zelo vznemirljivo in uživala sem. A to turnejo sem naredila samo za vas in upam, da je na vas imela takšen učinek, kot so name imeli koncerti mojih najljubših umetnikov. Želela sem, da so moji zadnji koncerti v Londonu, ker ne vem, če bom še kdaj šla na turnejo in sem želela, da so moji zadnji koncerti doma." Obljubila pa je, da bo še naprej ustvarjala glasbo.