Je res presuha? Svoj videz pripisuje veganstvu in abstinenci

31-letna igralka Ruby Rose je na podelitvi country nagrad presenetila s precej koščeno postavo, s čimer je sprožila val zaskrbljenosti za njeno zdravje. "Njena družina in ekipa menedžerjev bi jo morali spodbujati, da pridobi nekaj teže, preden bo prepozno," je dejala priznana losangeleška dietetičarka Lisa De Fazio. Prepričana je namreč, da ima igralka le še okoli 44 kilogramov, kar bi pomenilo, da je podhranjena, saj je to za nekoga s 170 centimetri vsaj 10 kilogramov premalo.

Sama pa je na družbenih omrežjih kritikom odgovorila s fotografijo trebuha in zapisala: "Oddelala sem čudovito vadbo, zdaj pa grem na veganski burger, ker zakaj za vraga pa ne!"

"To, da me zbadajo zaradi postave, je tako naporno. Vsi smo drugačni! Jem ogromne količine okusne hrane," je še pojasnila.

Pod vsemi njenimi fotografijami na družbenih omrežjih so se razvile vnete razprave oboževalcev o tem, ali je presuha ali ne. Kritike so vrhunec doživele, ko je prejšnji mesec objavila fotografijo, ki jo je posnela za priznano revijo Vogue.

Zgovorna Ruby pa se ni zadrževala, ko so jo oboževalci pozivali, naj pridobi nekaj kilogramov in s tem služi kot navdih za tiste, ki trpijo za anoreksijo. "Kako naj navdihujem ljudi, da premagajo nekaj, o čemer ne vem ničesar? Lahko jih navdihujem k temu, da jedo rastlinsko hrano in nehajo jesti ogabno procesirano hrano, hitro hrano in hrano, ki povzroča raka. Lahko jih navdihujem, da ne pijejo sladkih gaziranih pijač ali alkohola in tudi, kako trenirati."

Zasluge za svojo postavo je pripisala discipliniranim treningom, veganstvu in temu, da ne pije alkohola.

Takšna je bila pred osmimi leti: